Landkreis Dillingen 60 Jahre Radarkontrollen: Raser und ihre skurrilsten Ausreden

Seit 60 Jahren stellt die Polizei mit Radargeräten Temposündern nach. Zum runden Geburtstag der Radarkontrolle einige Beispiele für dreiste Ausreden und irrwitzige Temporekorde. Von Cordula Homann

Sind Sie schon einmal am Steuer mit Handy am Ohr erwischt worden? Hat die Polizei Sie angehalten, weil Sie zu schnell oder ohne Sicherheitsgurt unterwegs waren? Und was haben Sie dann zu den Beamten gesagt? Am 21. Januar 1957 startete das nordrhein-westfälische Innenministerium den ersten Feldversuch mit einer Radarfalle in Düsseldorf. Ein Jahr später ging das Modell in Serienproduktion.

Zum 60. Geburtstag haben wir uns auf die Suche nach den schnellsten Rasern und den dümmsten Ausreden gemacht. Im Landkreis Dillingen ist die Verkehrspolizei Donauwörth (VPI) unter anderem für die Geschwindigkeitsüberwachung vor allem auf Bundesstraßen zuständig. Mit wie viel Stundenkilometern der schnellste Autofahrer in ihrem Bereich unterwegs war, das weiß die VPI aber gar nicht. Denn der Unbekannte, vermutlich ein Audi-Fahrer, war einfach zu schnell. Alfred Stark, tellvertretender Leiter der VPI, lacht, als er sich daran erinnert. Der Unbekannte war im vergangenen Jahr auf der B2 bei Mertingen im Kreis Donau-Ries mit über 250 Stundenkilometern an der Radarfalle vorbeigeschossen. Dem war das Gerät nicht gewachsen. Die Top drei der schnellsten Raser:

Außerhalb geschlossener Ortschaften im Landkreis Dillingen: 228 Stundenkilometer auf der Staatsstraße 2033 bei Wertingen (im Jahr 2010), 216 Stundenkilometer auf der B16 bei Gundelfingen (2016) und 213 Stundenkilometer auf der Kreisstraße DLG 27 bei Staufen vor sechs Jahren.

Innerhalb geschlossener Ortschaften fuhren manche Autofahrer mehr als doppelt so schnell wie erlaubt. Nachdem sich in Frauenriedhausen einige Anwohner über Raser beschwert hatten, führte die VPI eines Nachts vor zwei Jahren eine Kontrolle durch. Mit 178 Stundenkilometern raste prompt ein Autofahrer durch den kleinen Ort. Durch Schwenningen fuhr 2012 einer mit 162 Sachen, in Bächingen wurden 2006 148 Stundenkilometer bei einem Fahrzeug gemessen.

Werden Autofahrer gleich erwischt, erzählen sie laut Stark nicht nur erfundene Geschichten. „Manchmal steckt auch etwas dahinter, wir prüfen das ja.“ Manchmal aber auch nicht. Ein betroffener Autofahrer schrieb: Direkt auf Höhe der Messstelle sei er kurzzeitig ohnmächtig geworden. Dadurch habe sein Fuß auf das Gaspedal gedrückt und sein Wagen sei zu schnell gewesen. Die Beifahrerin habe dann ins Lenkrad gegriffen. „Diese ganze Aussage nahm der Mann später zurück“, erzählt Stark. Andere erklären ihre Temposünde damit, dass sie aufs Klo mussten. An folgende zwei besonders schöne Ausreden hat sich Stark auch noch erinnert: Wie soll ich bei dem Tempo denn die Schilder lesen? Und: Ich musste so schnell sein, weil hinter mir ein Einsatzfahrzeug fuhr.

An eine denkwürdige Kontrolle erinnert sich auch der Dillinger Polizist Willi Bock. Als ein Autofahrer die Radarfalle entdeckte, fuhr er lächelnd und winkend daran vorbei und freute sich, dass er nicht zu schnell war. Doch wenige Minuten später raste derselbe Autofahrer auf dem Rückweg völlig gedankenlos durch die Kontrolle – und wurde geblitzt.

Blitzer-Foto auf dem Weg zur Geburt

Beate Landrichinger vom Dillinger Verkehrsdienst erinnert sich an einen Fall, der bereits mehr als zehn Jahren zurückliegt: Damals wurde ein Fahrer in der Ziegelstraße geblitzt. Neben ihm lag seine Frau auf dem Beifahrersitz – und mitten in den Wehen. Das Paar war auf dem Weg in den Kreißsaal des Dillinger Krankenhauses. Nachdem der Verkehrsdienst die Temposünder pflichtbewusst angeschrieben hatte, kam einige Zeit später eine Grußkarte der stolzen Eltern zurück. Die hatten sich über das Blitzer-Foto als Erinnerung wirklich gefreut. Ob ein Abzug des Bilds den Weg ins Familienalbum gefunden hat, ist nicht überliefert.

Ein paar Ausreden hat das Bayerische Polizeiverwaltungsamt in Straubing auf Nachfrage zugeschickt. Alexander Lorenz arbeitet dort und ist für die Öffentlichkeitsarbeit der zentralen Bußgeldstelle in Viechtach verantwortlich. Er schrieb:

Mitteilung bei der Übersendung des Führerscheines wegen eines Fahrverbotes: „Seien Sie gut zu meinem Führerschein, er glaubt, er ist auf Urlaub in Bayern. Legen Sie ihn daher bitte zu den anderen Dokumenten, er ist nicht gern allein.“

„Ich habe Zweikampf mit dem Tempomat verloren.“

Stellungnahme bei einem Handyverstoß: „Ich habe nicht aktiv telefoniert – ich bin angerufen worden.“

„Beim Singen am Rande meines Stimmumfangs muss sich meine Herzschlagfrequenz erheblich erhöht haben. Infolgedessen veränderte sich mein Zeitempfinden. Also habe ich die Geschwindigkeit leider einen kurzen Moment als deutlich niedriger eingeschätzt.“

„Ich habe das Gefälle unterschätzt. Den Punkt können Sie meinem Fußballverein gutschreiben, damit er wieder aufsteigt.“

Einer schlug vor, die Geschwindigkeitsüberschreitung auf alle Insassen aufzuteilen und damit die Geldbuße zu reduzieren.