2017-05-31 15:38:50.0

Kreis Dillingen Arm in Maschine eingeklemmt: Mann stirbt bei Arbeitsunfall

Bei einem Arbeitsunfall im Landkreis Dillingen ist am Mittwoch ein Mann gestorben. Der Arm des Molkereiangestellten war in eine Maschine geraten.

Ein 35-Jähriger aus dem Landkreis Dillingen ist am Mittwoch an den Folgen eines Arbeitsunfalls gestorben. Laut Polizei wurde der Arbeiter einer Molkerei im Landkreis Dillingen gegen 3.15 Uhr wegen einer Störung an eine Maschine gerufen. Aus noch ungeklärter Ursache geriet sein Arm in die Maschine, er wurde eingeklemmt.

Der Mann erlitt bei dem Unfall schwerste Verletzungen und wurde in eine Klinik geflogen. Dort starb er wenig später. Wie es zu dem Unfall kommen konnte, ist nach Polizeiangaben noch unklar. Die Ermittlungen dauern noch an. AZ