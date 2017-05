2017-05-07 09:36:25.0

Kreis Dillingen Brand verursacht über 200.000 Euro Schaden in Lkw-Betrieb

Großeinsatz in Buttenwiesen: Eine Lagerhalle ist in der Nacht auf Sonntag aus bisher ungeklärten Gründen komplett abgebrannt. Über 100 Einsatzkräfte waren vor Ort. Von Hertha Stauch und Mario Obeser

Chef im Urlaub – Betrieb brennt ab: Dieses Unglücks-Szenario spielte sich am Wochenende in Buttenwiesen ab. Eine Lagerhalle der Kfz- und Lkw-Reparaturwerkstätte Gerblinger im Industriegebiet Feldbach geriet am Sonntagmorgen gegen 1 Uhr in Brand. Ein lauter Knall riss zwei Fernfahrer aus dem Schlaf, die in ihren Lkw-Kabinen am Rande des Gerblinger-Geländes übernachteten. Die Lagerhalle gegenüber des Parkplatzes stand in Flammen und brannte im Nu lichterloh. Dort waren Altreifen gelagert, aber auch Traktoren, Holzpaletten, Lkw-Planen und Geräte der Werkstätte untergestellt.

Der entsprechende Notruf der Lkw-Fahrer ging um 1.28 Uhr bei der Einsatzzentrale der Polizei-Leitstelle ein. Kurz darauf trafen Polizei und Feuerwehren ein: 103 Feuerwehrleute der Feuerwehren Buttenwiesen, Wertingen, Lauterbach, Thürheim, Pfaffenhofen und Dillingen, sowie die Unterstützungsgruppe des Technischen Hilfswerks versuchten am Unfallort, den Brand einzudämmen und vor allem ein Übergreifen der Flammen auf den angrenzenden Lkw-Reparatur- und Speditionsbetrieb zu verhindern.

Im Einsatz waren auch der Rettungsdienst mit einem First Responder, ein Notarzt und drei Rettungswagen. Werkzeuge, Hebebühne, ein neuer Stapler, zwei Kleintraktoren und ein Pkw – alles Gerät in der Halle ging laut Polizeiangaben in den Flammen auf. Die Hitzeentwicklung war so stark, dass in einer angrenzenden Halle die Tore zu schmelzen begannen.

Die Streife der Polizeiinspektion Dillingen übergab die Sachbearbeitung am Sonntagmorgen an die Kriminalpolizei, die die Brandursache nun klären muss. Ersten Schätzungen der Polizei zufolge entstand ein Sachschaden in Höhe von mehr als 200 000 Euro. Verletzte gab es keine zu beklagen.

Im Hause Gerblinger im Buttenwiesener Ortsteil Wortelstetten wurden Miriam Gerblinger, Tochter des Firmeninhabers, und ihr Freund Christian Edelmann, der als Disponent in der Firma arbeitet, mit der Nachricht vom Unglück konfrontiert. Firmenchef Georg Gerblinger war verreist – mit dem Unterthürheimer Hurga-Club zu einer Wochenend–Tour nach Hamburg.