2017-01-06 07:17:00.0

Kreis Dillingen Das Verschwinden der Lämmer

Von einem einsam gelegenen Hof etwas außerhalb von Laugna meldet ein Landwirt der Polizei seit Jahren gestohlene Lämmer. Die Umstände, wie die Tiere abhandenkommen, sind mysteriös. Von Benjamin Reif

Die Hunde muss Xaver Hurler erst wegsperren, bevor man seinen abgelegenen Hof betreten kann. Drei Schäferhunde sind es, sie bellen aggressiv, selbst wenn man schon außer Sichtweite ist. Normalerweise laufen sie immer auf dem Hofgelände frei herum. „Sich mit denen anzulegen, würde ich keinem empfehlen“, sagt Hurler.

Der Landwirt hält in einem ehemaligen Geräteschuppen, den er zum Stall umgebaut hat, 15 Schafe mit drei Lämmern. Vor Kurzem seien es noch vier gewesen, so erzählt er es. Doch um Neujahr herum sei eines gestohlen worden. Der 77-Jährige, der sein ganzes Leben auf dem Hof außerhalb von Laugna verbracht hat und nur noch schwerfällig gehen kann, ist von dem Diebstahl schwer erbost. „Ein Tier zu stehlen, was bringt das? Was sind das für Leute, die so etwas tun?“, sagt er. Das Lamm sei nur etwa zwei Wochen alt gewesen. Die Wertinger Polizei findet den Fall rätselhaft, in vielerlei Hinsicht. Zumal es nicht der erste dieser Art war. Schon Mitte Dezember hatte Hurler der Polizei den Diebstahl eines Lamms gemeldet. Und in den vergangenen paar Jahren vier weitere Fälle.

Mysteriöses Verschwinden der Lämmer

Immer handele es sich um den gleichen Hergang. Es habe nie Spuren eines gewaltsamen Einbruchs gegeben, und immer sei ein Lamm gestohlen worden, sagt Polizeioberkommissar Theodor Nitbaur von der Polizeistation Wertingen. „Ein so junges Tier zu stehlen, ist sehr ungewöhnlich“, sagt der Polizist. Fürs Schlachten ergebe es zu wenig Fleisch, und bei einer Aufzucht mit der Flasche mache es sehr viel Arbeit. Er sieht keinen Nutzen darin, ein Lamm zu stehlen.

Die Umstände, wie die Tiere abhandenkommen, seien ebenfalls rätselhaft. Wegen der Hunde, und wegen der immer unbeschädigten Vorhängeschlösser, mit denen Hurler seinen Stall sichert. Drei Wachhunde abzulenken sei allein schon kein leichtes Unterfangen. „Das wird nicht mit ein paar Leckerlis getan sein“, vermutet Nitbaur. Normalerweise machten Hunde gegen Eindringlinge schon solchen Lärm, „da stehen Sie im Bett“. Ein Vorhängeschloss so aufzumachen, dass es danach wieder unversehrt am Platz hängt, sei ohne den Originalschlüssel kaum möglich. Die Möglichkeit, dass die Diebe das Schloss mit einem Werkzeug wie einem Dietrich aufmachen und dabei unversehrt lassen könnten, hält der Polizist für sehr unwahrscheinlich. Nitbaur und seine Kollegen haben Hurler gebeten, andere Zugänge zu seinem Hof und dem Lämmerstall zu prüfen, lose Bretter, einen versteckten Zugang über das Dach oder dergleichen.

Letztens soll jemand auf dem Hof gewesen sein

Ähnliche Fälle habe es in jüngerer Vergangenheit in Wertingen und Umgebung nicht gegeben, sagt die Chefin der Polizeistation, Martina Guß. Am ehesten vergleichbar war noch das Verschwinden eines Dalmatiner-Mischlingshundes aus seinem Zwinger im September vergangenen Jahres.

Xaver Hurler hat keine konkrete Vermutung, wie seine Lämmer abhandengekommen sein sollen. „Wie die das angestellt haben, das weiß ich nicht“, sagt der Landwirt. Gegenwehr sei von den Schafen nicht zu erwarten. Er zeigt seinen Schafstall, die Tiere sind scheu. Schafe könnten zwar wehrhaft sein, aber seine seien es nicht, sagt Hurler. Der Landwirt vermutet reine Bösartigkeit hinter den Diebstählen.

Er hat einen Verdacht. Mehr als einen Verdacht, es ist für ihn eine Gewissheit, aber er will keine Namen nennen. Das bringe nur noch mehr Ärger, sagt er. Seiner Überzeugung nach wohnen die Täter nicht weit entfernt, sie kennen sich auf dem Gelände aus. Sie wollten ihm schaden, um jeden Preis. Viele Boshaftigkeiten seien ihm schon widerfahren, man habe ihm eine ganze Obsternte aus dem Keller gestohlen, solche Dinge.

Und neulich, da habe er jemanden von seinem Hof verschwinden sehen. Er ist sich nicht sicher, ob es in der Nacht war, als das Lamm verschwunden sei. Aber seine Hunde hätten gejault, „als ob sie geschlagen worden wären“.