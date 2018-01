2018-01-18 07:05:00.0

Kreis Dillingen Männer aus der Region erlebten Raketenalarm auf Hawaii

Der Wittislinger Thomas Schreitt und der Dillinger Stefan Schneider machen Urlaub auf Hawaii. Plötzlich ertönt ein Signal und eine unglaubliche Meldung erscheint auf ihren Handys. Von Jakob Stadler

Der Diamond Head ist das Wahrzeichen von Honolulu, der Hauptstadt von Hawaii, dem 50. Bundesstaat der USA. 230 Meter über das Meer ragt der Berg mit dem gigantischen Krater. Von dort aus hat man einen phänomenalen Ausblick über die Insel Oahu. Besonders zu Sonnenaufgang.

Deswegen sind Thomas Schreitt und Stefan Schneider früh aufgestanden. Samstagmorgen, 4 Uhr morgens war es, als sich der 28-jährige Wittislinger und der 29-jährige Dillinger auf den Weg zur Aussichtsplattform machten. Um 6.30 Uhr waren sie die Ersten dort, genossen das Naturschauspiel und beobachteten, wie die Sonne das Meer in ein goldenes Licht tauchte. Genau wegen solchen Augenblicken machen sie Urlaub auf Hawaii.

Raketenwarnung im Paradies

Dieses Paradies wurde an diesem Tag gestört. Für 38 Minuten dachten die Menschen auf Hawaii, ihr Leben könnte gleich zu Ende sein.

Gegen 7.45 Uhr machen sich Schreitt und Schneider auf den Rückweg, zusammen mit hunderten anderer Touristen.

8.07 Uhr Ortszeit. In dieser Minute hören die beiden einen Ton, den sie noch nie gehört haben, erzählt Schreitt. Ein Signal. Kurz darauf ist klar: Es ist eine Warnung. Zwei Minuten später, an einem Aussichtspunkt, schaut Schreitt auf sein Handy. Es zeigte ihm die, Nachricht, die gerade durch alle Medien geht: Ein Raketenangriff auf Hawaii. „This is not a drill“, erklärt das Smartphone. „Das ist keine Übung.“

Natürlich sind die beiden beunruhigt. „Wenn die Meldung sogar auf unseren deutschen Smartphones als ,Notfallhinweis’ mit Warnsignal angezeigt wird, muss das was Ernsteres sein“, habe er gedacht, schreibt Schreitt ein paar Tage nach dem Vorfall.

"Suchen Sie sofort Schutz"

„Seek immediate shelter“ heißt es in der Mitteilung. „Suchen Sie sofort Schutz.“

Schreitt und Schneider stehen auf halbem Weg auf einem Berg. Also „hatten wir keine andere Wahl als ruhig zu bleiben – ändern konnten wir an dieser Situation in der freien Natur nun auch nichts“, erklärt Schreitt.

Auch die Menschen um sie herum, egal ob sie den Berg hinauf oder herunterliefen, blieben erstaunlich ruhig. „Man konnte schon beobachten, dass alle an ihren Smartphones waren und versuchten, nähere Informationen zu erhalten.“ Eine ältere Frau, die auch gerade den Berg hinabstieg, telefonierte. Wie jeder andere hatte auch sie die Nachricht auf dem Handy – jetzt bat sie ihren Mann zu Hause, den Fernseher einzuschalten. Aber er fand auch nicht mehr heraus.

Am Visitor Centre des Diamond Heads standen junge Mädchen, die sich weinend in den Armen lagen. „Spätesten da wussten wir: Ok, das ist tatsächlich kein Spaß.“ Es war mittlerweile etwa 8.30 Uhr.

Nach einem kurzen Stopp gingen die Freunde weiter, in Richtung des weltberühmten Waikiki-Beach.

Es war ein Fehlalarm

8.45 Uhr. Wieder dieser Signalton. Wieder eine Nachricht auf dem Smartphone. Dieses Mal aber mit einer ganz anderen Nachricht: Es war ein Fehlalarm.

Was eigentlich passiert war, erfuhren Schreitt und Schneider erst eine gute Stunde später. Um 10 Uhr kamen sie am Strand an, dort gab es einen W-Lan Zugang und sie konnten im Internet nachlesen, was los war. Erst da erkannten sie, welches Ausmaß der Fehlalarm hatte. Jeder auf den hawaiianischen Inseln, Einwohner und Touristen, hatte die gleiche Nachricht auf das Handy bekommen. Bald erreichten sie auch die ersten Nachrichten von Freunden und Verwandten in Deutschland.

Eigentlich, findet Schreitt mittlerweile, war es großes Glück, dass sie zum Zeitpunkt des Alarms in der Natur waren. So haben sie die Panik der Menschen im Hotel nicht miterlebt.