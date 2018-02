2018-02-09 19:16:00.0

Lauingen Messerangriff und Tritte beim Hexentanz

Bei einer Auseinandersetzung wurde ein 25-jähriger Augsburger mit einem Messer verletzt. Ein 29-Jähriger aus Baden-Württemberg wurde daraufhin festgenommen.

Der Hexentanz in Lauingen mit rund 1000 Besuchern verlief nach Angaben der Polizei sehr friedlich. Bis sich zwei Männer im Bereich der Brüderstraße um 1.40 Uhr stritten. Am Freitagmorgen gerieten der 25-jährige Augsburger und ein 29-jähriger Italiener aus Baden-Württemberg aus bislang unbekannter Ursache aneinander. Im Verlauf des Streits wurde der 25-Jährige dann von dem 29-Jährigen absichtlich mit einem Klappmesser im Gesicht verletzt und anschließend offenbar auch noch "gestiefelt", als dieser zu Boden ging. Die Verletzungen (Schnittwunden) des Augsburgers wurden anschließend ambulant im Krankenhaus Günzburg behandelt, ein stationärer Aufenthalt war nach den Angaben der Polizei nicht erforderlich.

Die Polizei konnte den mutmaßlichen Täter vor Ort festnehmen

Die Polizei konnte den Messerstecher noch vor Ort ausfindig machen und festnehmen. Beide Männer waren erheblich alkoholisiert, bei dem 29-Jährigen wurde eine Blutentnahme veranlasst. Außerdem wird seitens der Kripo Dillingen, die die weitere Sachbearbeitung übernommen hat, nun ermittelt, inwieweit hier noch mögliche weitere Beteiligte an der gefährlichen Körperverletzung mitgewirkt haben. Insbesondere als das Opfer bereits am Boden lag und hierbei mehrere Tritte hinnehmen musste. Der 29-jährige mutmaßliche Täter befindet sich derzeit im Polizeiarrest. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Augsburg wird der Württemberger am Samstag dem Ermittlungsrichter zur Prüfung der Haftfrage vorgeführt.

Die Kripo Dillingen bittet Besucher des Lauinger Hexentanzes, die diesen Vorfall möglicherweise mitbekommen haben, oder die Anbahnung der Auseinandersetzung schon im Vorfeld beobachten konnten, sich unter Telefon 09071/56-0 zu melden. (pol)

