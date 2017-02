2017-02-17 11:37:30.0

Gundelfingen/Lauingen Mutter schwer verletzt: Auto prallt gegen Lkw und Van

Schwere Verletzungen hat eine Autofahrerin bei einem Unfall auf der B16 zwischen Gundelfingen und Lauingen erlitten. Der Rettungshubschrauber ist im Einsatz.

Auf der Bundesstraße 16 zwischen Gundelfingen und Lauingen ist am Freitagvormittag ein Unfall passiert.

Auf der Bundesstraße 16 zwischen Gundelfingen und Lauingen (Kreis Dillingen) hat es am Freitagvormittag gekracht. Eine Autofahrerin war um 10.10 Uhr in Richtung Dillingen unterwegs. Die Frau kam nach Angaben der Polizei aus bisher ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn. Dort prallte ihr Wagen zunächst gegen einen Lastwagen, teilt Polizeihauptkommissar Willibald Bock mit. Das Auto drehte sich und kollidierte dann mit einem Van, der ebenfalls in Richtung Günzburg unterwegs war.

Nach bisherigen Erkenntnissen erlitt die Autofahrerin schwere Verletzungen. Sie wurde mit dem Rettungshubschrauber ins Zentralklinikum nach Augsburg geflogen. Der Beifahrer im Wagen wurde ebenfalls verletzt. Im Van saßen nach Informationen unserer Redaktion eine Mutter und ein Kind.

An der Unfallstelle waren Helfer des Bayerischen Roten Kreuzes und des Arbeiter-Samariterbundes. Die Freiwillige Feuerwehr Gundelfingen leitete den Verkehr über die Faiminger Spange um. In Fahrtrichtung Dillingen stauten sich die Lkw zurück. Polizei und Rettungsdienste sind zur Stunde noch im Einsatz. bv