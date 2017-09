2017-09-29 13:59:00.0

Dillingen Nach Rathausbrand steht nun die Schadenshöhe fest

Im Juli brannte das Dillinger Rathaus. Die Versicherung hat den Schadensbetrag nun geschätzt. Weil eine Schwelle überschritten wurde, wird es jetzt länger dauern.

Über zwei Monate liegen seit dem Rathausbrand in Dillingen zurück. Die Rückbauarbeiten sind seither vorangeschritten – wie hoch der Schaden ist, stand bislang aber noch nicht fest. Nun hat die Versicherung eine Zahl veröffentlicht.

Am Ende soll das Dillinger Rathaus wieder so aussehen, wie man es kennt

Im Auftrag der Versicherungskammer Bayern hat der Gutachter Peter Pongratz ermittelt. Ihm zufolge entstand an dem um das Jahr 1500 erbauten Gebäude ein Schaden in Höhe von etwa fünf Millionen Euro. Die tatsächliche Schadenssumme wird erst im Zuge des Aufbaus nach einer detaillierten Planung und den späteren Abrechnungen feststehen. Sollte die Summe dann höher ausfallen, so würden die Mehrkosten laut Angaben der Versicherung ebenso übernommen.

Dillinger Rathaus brennt aus Das Dillinger Rathaus ist ausgebrannt. Hunderte Helfer kämpften am Mittwochabend gegen den Brand.

Wie und wann es mit dem Wiederaufbau weitergeht, wird derzeit von Sachverständigen ermittelt. Da die Bausumme einen bestimmten Schwellenwert erreicht hat, wird allein die Ausschreibung von Architektenleistungen nach europäischen Gesetzesvorgaben mehrere Monate in Anspruch nehmen. Erst danach können die Planungen beginnen. Für Oberbürgermeister Frank Kunz steht fest: „Ich würde mir wünschen, dass unser Rathaus am Ende von außen wieder genau so aussieht, wie wir es alle kennen.“ dz