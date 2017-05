2017-05-29 17:02:00.0

Prozess Opfer erzählt vor Gericht: "Ich war seine Hündin"

Ein 44-Jähriger soll seine Ehefrau gedemütigt und zu Oralsex gezwungen haben. Dafür erhielt er vom Amtsgericht Dillingen fast die Höchststrafe. Von Judith Roderfeld

Mit blassem Gesicht sitzt die zierliche Frau auf dem Zeugenstuhl. Ihre Hände hat sie tief in ihre Jackentaschen vergraben. Wie eine Sklavin sei sie von ihrem Ehemann behandelt worden. „Ich war seine Hündin, seine Prostituierte“, sagt sie und ihre Miene wirkt versteinert. Der Angeklagte hingegen schüttelt ungläubig den Kopf. Immer wieder beginnt er zu lachen. Alles Lügen, sagt er. Richter Patrick Hecken sieht das anders.

Der Prozess dauert lange. Sechs Stunden vergehen, bis das Amtsgericht Dillingen zu einem Urteil kommt. Zunächst scheint der Mann die Sache nicht ernst zu nehmen. Als der Staatsanwalt die Anklageschrift verliest, reißt er ungläubig seine Augen auf. Nichts davon sei wahr, meint er. Vorgeworfen wird dem 44-Jährigen, dass er seine Ehefrau vergewaltigt, beleidigt, geschlagen und erniedrigt haben soll. Das Brisante: Keine Zeugen können das aus erster Hand bestätigen. Es steht Aussage gegen Aussage.

Beide lernen sich im Internet kennen

Zunächst ist da die ungewöhnliche Kennenlerngeschichte der beiden: Auf einer Internetseite wurde die Frau auf den Mann aufmerksam. Er habe ihr sofort gefallen, gibt sie zu. Knapp ein Jahr bleiben sie virtuell über das Internet in Kontakt. Zu einem persönlichen Kennenlernen kommt es erst im Juli 2015. Gleich liegt Liebe in der Luft. Deshalb wird nach fünf Wochen geheiratet. Die Trauung findet in Kroatien statt. Die Braut muss aus Russland anreisen, dafür bezahlt ihr Gatte damals 950 Euro. Zusammen geht es anschließend nach Deutschland. Seit zwei Jahren lebt der Mann dort. Seine frisch getraute Ehefrau zieht mit ihm in seine Wohnung im Landkreis Dillingen.

Einige Wochen läuft alles halbwegs harmonisch. Dann beginnen die Streitereien. Angeblich darf die Frau weder alleine einkaufen noch die Küche ohne seine Erlaubnis betreten, erzählt sie vor Gericht. Durch nächtliches Aufwecken habe er sie außerdem um ihren Schlaf gebracht. Kaffee soll sie ihm kochen, das Abendessen servieren, ihm die Socken anziehen und ihn oral befriedigen. Nachts öffnet er die Terrassentüren, um sie frieren zu lassen. Zwischendurch soll sie ihm auch die Füße massieren. „Weinen war verboten“, sagt sie.

Der Angeklagte zeigt sich unbeeindruckt von ihren Aussagen. Das Opfer hält er für „psychisch krank“. „Ich habe gemerkt, dass mit dieser Frau etwas nicht in Ordnung ist.“ Das sei ihm gleich aufgefallen. Geheiratet wurde trotzdem.

Noch vor einer Woche soll er der Frau aufgelauert haben. „Im Schritttempo sind Sie neben meiner Mandantin hergefahren“, richtet sich der Anwalt an den Mann. Das sei polizeibekannt. Eine Lüge, meint der Angeklagte. Schließlich habe er mittlerweile eine neue Freundin und mit ihr ein gemeinsames Kind. Das ist gerade einmal vier Monate alt. Von dem Opfer wurde er nur ausgenutzt, da ist sich der 44-Jährige sicher. „Sie wollte nur nach Europa.“

Aus Verzweiflung und Liebe steigt sie in sein Auto

Die Geschichte des Opfers geht noch weiter: Als sie eines Tages nicht mehr weiter weiß, nimmt sie Reißaus. Sie kommt nicht weit. Am Münchener Flughafen holt ihr Ehemann sie wieder ein. Aus Verzweiflung und Liebe steigt sie in sein Auto. An dem Abend sollen die Schikanen ihren Höhepunkt erreicht haben. Der Mann fährt von der Autobahn ab. Hinein in ein angrenzendes Waldstück.

Hier zieht er sie an den Haaren aus dem Auto heraus. Mit seiner flachen Hand schlägt er ihr ins Gesicht. Ins Bordell will er sie stecken, damit sie ans Arbeiten kommt und selbst Geld verdient. So steht es in der Anklage. Das Opfer bestätigt die Vorwürfe gegen ihren Ehemann. Außerdem zwingt er sie wiederholt zum Oralsex. „Er hat meinen Kopf mit den Händen runtergedrückt“, erklärt die Frau vor Gericht. „Wie ein Gummitier wurde ich behandelt.“ Wieso sie nicht schon früher zur Polizei gegangen ist, will der Anwalt des Angeklagten wissen. „Wenn man verliebt ist, hört man nicht auf den Kopf.“ Für den Ausgang des Prozesses wünscht sich die Frau nur eines: „Er soll die Verantwortung für seine Taten übernehmen.“

Zwei Zeuginnen sagen aus, dass die Frau mit Todesängsten durchs Leben ging. „Sie schreckte zurück, wenn jemand ihren Namen rief. Sie war ein Wrack.“

Das ist das Bild einer Ehe wie im Krimi, sagt ihr Anwalt. Ohne ein Wort Deutsch kam das Opfer in ein fremdes Land. In der Hoffnung auf eine glückliche Ehe erfuhr die Frau aber nichts außer Erniedrigung.

Die Verantwortung, zwischen Lüge und Wahrheit zu entscheiden, liegt auch bei diesem Prozess allein beim zuständigen Richter, erklärt der Staatsanwalt. „In dem Fall ist die Verantwortung besonders spürbar.“ Doch er steht auf der Seite des Opfers. „Ein Lügner handelt anders.“ Richter Hecken kommt der Empfehlung des Staatsanwaltes nach. Er verurteilt den 44-Jährigen zu drei Jahren und zehn Monaten Freiheitsstrafe. Ohne Bewährung. Zwei Polizisten mit klackernden Handschellen betreten den Raum. Es besteht Fluchtgefahr.