2018-01-30 07:34:00.0

Kreis Dillingen Pferd läuft auf Straße und stirbt - vier Menschen verletzt

Bei Höchstädt im Kreis Dillingen ist ein Pferd auf eine Staatsstraße gelaufen und von einem Fahrzeug erfasst worden. Vier Menschen wurden dabei verletzt. Das Tier starb.

Nach Angaben der Polizei waren am Montag gegen 17 Uhr vier Pferde von ihrem Halter ausgerissen - eines davon lief bei Höchstädt auf die Staatsstraße, die in Richtung Wertingen führt. Dadurch kam es zu einem Unfall, in den drei Fahrzeuge verwickelt waren.

Vier Menschen wurden dabei leicht verletzt. Das Pferd überlebte den Zusammenstoß nicht, wie die Polizei weiter mitteilt. Die Straße war über Stunden gesperrt. Am späten Abend wurde die Strecke aber wieder freigegeben, weil die Tiere überall hingelaufen sein konnten, wie die Polizei ihr Vorgehen begründete.

Pferde reißen aus - Polizei sucht Tiere mit Wärmebildkameras

Eines der drei weiteren Pferde konnte am Montagabend bereits wieder eingefangen werden. Um die anderen beiden zu finden, ist in der Nacht ein Hubschrauber mit Wärmebildkamera im Einsatz. Doch auch am Dienstagmorgen gab es keine Spur von den beiden Tieren.

Die Polizei vermutet, dass sich die Tiere im Gebiet südlich der Donau zwischen der Staustufe Höchstädt und dem Gemeindegebiet Schwenningen befinden. (AZ)