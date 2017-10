2017-10-28 19:18:19.0

Lauingen/Donau Schabringer Straße nach Wasserrohrbruch komplett gesperrt

Ein Wasserrohrbruch legt aktuell den Verkehr an der Schabringer Straße in Lauingen lahm. Bis zum Sonntagmittag soll die Straße für den Verkehr komplett gesperrt bleiben.

Eine undichte Trinkwasserleitung mit etwa 20 Zentimetern Durchmesser ist wohl der Grund für eine Komplettsperrung der Schabringer Straße in Lauingen an der Donau. Am Samstagabend wurde der Vorfall bemerkt.

Spezialisten der zuständigen Donau-Stadtwerke Dillingen-Lauingen (DSDL) untersuchten die Stelle und veranlassten eine Komplettsperrung der Schabringer Straße für den Verkehr. Ersten Angaben zufolge soll der Verkehr erst am Sonntagmittag wieder fließen, weil die Straße wohl komplett unterspült ist.

Eine Spezialfirma wird die Schabringer Straße am Sonntagmorgen öffnen. So sollen weitere Erkenntnisse über Ausmaß das der Schäden gewonnen und die notwendigen Gegenmaßnahmen ergriffen werden. AZ, goro