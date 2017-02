2017-02-01 16:51:00.0

Dillingen Toter an der Donau entdeckt - Mann starb nach Herzattacke

Ein 64-Jähriger ist am Dienstag tot an der Donau in Dillingen entdeckt worden. Jetzt ist die Todesursache geklärt. Von Berthold Veh

Der tote Mann, der am Dienstag in Dillingen gefunden wurde, ist eines natürlichen Todes gestorben. Foto: Alexander Kaya, Symbolfoto