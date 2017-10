2017-10-24 20:46:55.0

Kreis Dillingen Viehtransporter kippt um – 30 Schweine sind tot

Schwerer Unfall im Landkreis Dillingen: Vor Mödingen ist am Dienstag ein Viehtransporter umgekippt. 30 Tiere starben, der Fahrer wurde verletzt. Von Berthold Veh

Es ist ein Großeinsatz, wie ihn die meisten Feuerwehrleute und Polizeibeamten noch nicht erlebt haben dürften: Ein Viehtransporter mit 180 Mastschweinen ist am Dienstagabend auf der Kreisstraße zwischen Demmingen und Mödingen umgekippt. Etwa 30 Tiere erlitten dabei schwere Verletzungen, sie mussten nach dem Unfall getötet werden.

Das Malheur war gegen 19.50 Uhr passiert. Der 39-jährige Fahrer befuhr mit dem Viehtransporter der Erzeugergemeinschaft Schwaben (Wertingen) die kurvenreiche Straße zwischen dem baden-württembergischen Demmingen und dem bayerischen Mödingen. Kurz nach der Landesgrenze kam der Mann mit seinem Sattelzug aus bisher ungeklärter Ursache in einer Kurve der Kreisstraße DLG 4 von der Fahrbahn ab. Der Viehtransporter kippte um, einige Schweine konnten aus dem Anhänger springen. Sie wurden schließlich von Helfern der Feuerwehren wieder eingefangen. 30 Schweine erlitten bei dem Unfall aber so schwere Verletzungen, dass sie von einem Tierarzt und einem Metzger von ihren Leiden erlöst werden mussten. Der 39-jährige Fahrer zog sich leichte Verletzungen zu. Der Rettungsdienst brachte den Mann ins Dillinger Kreiskrankenhaus.

Autofahrer furhren vorbei ohne zu helfen

Als Ersthelfer war der Gundelfinger Andreas Geßler an der Unfallstelle. Er beruhigte, wie er unserer Zeitung mitteilte, den verunglückten Fahrer und verständigte den Demminger Landwirt, bei dem der 39-Jährige zuletzt Schweine aufgeladen hatte. Anschließend machte sich Geßler daran, die Laderampe zu öffnen, damit Luft in den Viehtransporter gelangen konnte. Eines hat den Gundelfinger aber verärgert. Zwei Autofahrer, die in Richtung Mödingen unterwegs waren, seien einfach an der Unglücksstelle vorbeigefahren, ohne zu helfen.

Feuerwehren aus Mödingen, Bergheim, Ziertheim, Finningen, Reistingen, Demmingen und Wittislingen rückten mit knapp 100 Helfern am Unfallort an. „Das ist kein schöner Anblick“, stellte einer der Beteiligten fest. In der Tat hatte die ganze Szene bei Mödingen etwas Unwirkliches. Die Helfer der Feuerwehren bildeten einen Kreis um die Schweineherde, damit die Tiere nicht davonlaufen konnten. Rund 150 Schweine wurden schließlich auf andere Transporter umgeladen. Auch Kreisbrandmeister Jürgen Schön sagte: „Solch einen Unfall mit einem Viehtransporter in diesem Ausmaß habe ich bisher noch nicht erlebt.“ Die Feuerwehrleute halfen nicht nur beim Aus- und Verladen der unverletzten Schweine mit, sie sorgten auch für die Absicherung der Unfallstelle.

Viehtransporter kippt um - 30 Schweine werden... Viehtransporter kippt bei Mödingen um 30 Schweine sind tot. Großeinsatz der Feuerwehren. Foto: privat/ohne Honorar

Totalschaden am Sattelzug

Am Sattelzug entstand nach ersten Angaben der Polizei wirtschaftlicher Totalschaden. Der Kreisbauhof Dillingen war bei der Fahrbahnreinigung und der Einrichtung der Umleitung im Einsatz. Die Kreisstraße DLG 4 musste für mehrere Stunden gesperrt werden.

Burkhard Hock ist Geschäftsführer der Erzeugergemeinschaft Franken-Schwaben, die ihren Sitz in Wertingen hat. Selbst am Telefon ist bei ihm die Erleichterung zu spüren, dass der Unfall noch einigermaßen glimpflich abgegangen ist. Hock ist seit 30 Jahren im Geschäft – und es sei das erste Mal, dass im Landkreis Dillingen ein Viehtransporter seiner Erzeugergemeinschaft umgekippt ist. Überhaupt sei das in seiner Zeit erst zum zweiten Mal passiert. Das Geschäftsgebiet der Erzeugergemeinschaft reicht vom Bodensee bis nach Coburg, informiert Hock auf Anfrage. Die EZG hat 40 Viehtransporter im Einsatz, der Gemeinschaft gehören rund 3300 Betriebe an. „Wir transportieren etwa zwei Millionen Schweine im Jahr“, erläutert der Geschäftsführer. Der Schaden am Viehtransporter, so schätzt Hock, werde zwischen 50 000 und 100 000 Euro liegen.