2017-02-14 14:11:11.0

Donauwörth 42-Jährige in eigener Wohnung getötet - Anklage gegen Sohn

Ein 21-Jähriger soll im Landkreis Donau-Ries seine 42-jährige Mutter in deren Wohnung zu Tode geprügelt haben. Nun hat die Staatsanwaltschaft Anklage gegen ihn erhoben.

Wegen Totschlags an seiner Mutter hat die Augsburger Staatsanwaltschaft Anklage gegen einen 21-jährigen Mann erhoben. Er soll Anfang August vergangenen Jahres seine damals 42 Jahre alte Mutter in der Toilette der gemeinsamen Wohnung in Donauwörth mit Schlägen, Tritten und Stößen so massiv misshandelt haben, dass sie infolge der Verletzungen starb.

Der Sohn bestreitet, seine Mutter erschlagen zu haben

Der 21-Jährige bestreitet die Tat. Er habe seine Mutter leblos aufgefunden und den Rettungsdienst alarmiert. Allerdings verstrickte er sich bei seiner Aussage mehrmals in Widersprüche. Seit dem Tag der Tat befindet er sich in Untersuchungshaft. Gegen diese hat sein Anwalt mehrmals Protest eingelegt. Dem Angeklagten drohen bei einer Verurteilung fünf bis fünfzehn Jahre Haft. dpa/lby