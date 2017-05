2017-05-23 15:35:00.0

Verkehr Auf der B2 bei Mertingen ist es eng geworden

Die Erneuerung der Fahrbahnen auf der Bundesstraße 2 zwischen Mertingen und Nordendorf läuft auf vollen Touren.

Der Verkehr in Richtung Nürnberg beziehungsweise Donauwörth ist bereits auf die Richtungsfahrbahn Augsburg im Gegenverkehr umgelegt worden. Somit steht aktuell auf einer Länge von sechs Kilometern in jede Richtung nur eine Fahrbahn zur Verfügung. Das Staatliche Bauamt Augsburg geht nicht davon aus, dass es zu erheblichen Verkehrsbedingungen kommen wird. Nur in den morgendlichen und abendlichen Spitzenzeiten könnte es kurze Beeinträchtigungen geben, so die Behörde. Der Grund für die Arbeiten: Auf der der Bundesstraße wird zwischen Mertingen und Nordendorf die Fahrbahn erweitert. Außerdem werden 22 Nothaltebuchten errichtet.