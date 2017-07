2017-07-04 18:16:00.0

Hamlar Brand in Gewürztrocknungsanlage: 15 Mitarbeiter leicht verletzt

In Hamlar hat am Dienstag eine Mühle Feuer gefangen. Dabei wurden 15 Mitarbeiter leicht verletzt. 73 Einsatzkräfte waren vor Ort. Von Fabian Kluge

In dieser Mühle hat das Trocknungsgut Feuer gefangen. Teilweise stand das Löschwasser knöchelhoch in der Halle.

Großalarm in der Gewürztrocknungsanlage in Hamlar: Am Dienstag ist gegen 14 Uhr ein Brand in einer sogenannten Pulvermühle ausgebrochen. Offenbar entzündete sich darin das feine Trocknungsgut. Auch im Außenbereich der Anlage, die sich über drei Stockwerke erstreckt, rauchte es stark.

Die 73 Einsatzkräfte der Feuerwehren Asbach-Bäumenheim, Donauwörth und Berg sowie die Fendt-Werksfeuerwehr konnten deshalb zunächst nur mit schwerem Atemschutz die Halle betreten und mit den Löscharbeiten beginnen. Insgesamt vier Atemschutzgeräte waren im Einsatz – eine „schweißtreibende Arbeit“, wie Einsatzleiter Rudolf Mieling, Kreisbrandrat Donau-Ries, erklärte. Dem Großaufgebot gelang es, eine Ausbreitung des Brandes auf umliegende Gebäudeteile zu verhindern.

Die 15 Mitarbeiter der Firma, die sich in der Halle befanden, als das Feuer ausbrach, wurden vorsorglich vom Rettungsdienst des BRK untersucht. Sie trugen allesamt leichte Verletzungen davon und konnten daher ambulant versorgt werden. Glücklicherweise musste niemand ins Krankenhaus.

Brandursache noch unklar - aber technischer Defekt wahrscheinlich

„Wir haben die Filteranlage ausgebaut, um zu sehen, ob sich dort noch Glutnester befinden. Diese haben wir dann abgelöscht und den Brand unter Kontrolle gebracht“, erklärte Mieling. Weshalb die Pulvermühle brannte und so stark rauchte, konnten die Einsatzkräfte zunächst nur vermuten.

„Es gab wohl einen technischen Defekt, aber wodurch dieser ausgelöst wurde, ist noch unklar“, sagte der Einsatzleiter.

Als Brandursache komme aber auch ein Fremdkörper in Frage, der in die Mühle geraten sein könnte. Nach diesem werde immer noch gesucht, teilte indessen die Polizeiinspektion Donauwörth am Nachmittag mit.

Geschäftsführer Erhard Schiele zeigte sich bereits wenige Momente nach dem Großeinsatz erleichtert: „Zum Glück ist niemandem etwas Schlimmes passiert. Das ist bei solchen Vorfällen das Wichtigste.“

Für ihn und sein Team beginnen nun die Aufräumarbeiten. Denn zunächst stand das Löschwasser knöchelhoch in der Halle. „Wasser ist leider so ziemlich das Schlimmste für die Mühlen“, sagte Schiele besorgt.