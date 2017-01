2017-01-27 08:55:00.0

Donau-Ries Der Mertinger Prinz fällt aus

Die Faschingsgesellschaft muss auf Prinz Kevin verzichten. Und da muss auch seine Prinzessin passen. Was abseits unwahrer Gerüchte der tatsächliche Grund dafür ist Von Helmut Bissinger

„Schade, aber die Show geht weiter!“ So macht Corinna Wiedemann den Faschingsfreunden in Mertingen Mut für die nächsten närrischen Wochen. Die Mertinger müssen nämlich einen schweren Schlag verdauen, der ihr geplantes närrisches Programm gehörig durcheinander bringt: Ihr Faschingsprinz, Kevin I. vin Stamm der grünen Tannen muss passen. Nach einer nicht vorhersehbaren, unaufschiebbaren Operation fällt Kevin Zurfluh aus.

Präsidentin Corinna Wiedemann räumt im Gespräch mit unserer Zeitung ein, dass man im Verein zwar sehr betrübt sei, aber auch ohne Prinzenpaar werde die Mertinger Narrenschar dem Motto „Zebra, Elefant und Antilopenschar – Mertingen tanzt Afrika“ ausgiebig feiern. Sie hat dem Prinz wie auch seiner Partnerin, Prinzessin Sandra Wiedemann vom Stamm der galoppierenden Hufe ausdrücklich für deren Einsatz gedankt. Besonders hart trifft es die Prinzessin, die nun, ohne Partner an ihrer Seite, ihr Amt ebenfalls nicht wahrnehmen kann.

Beim Auftakt der Faschingssession im November waren beide Tollitäten noch mit Feuereifer bei der Sache. Sie hatten sich über ihre Regentschaft mit sechs Tanzgruppen und 90 Mitwirkenden gefreut. „Leider haben sie die Tänze nun vergebens einstudiert“, bedauert Corinna Wiedemann. Nicht verstehen kann sie Gerüchte in Mertingen, wonach Unstimmigkeiten der Grund für den Ausfall des Prinzen seien. „Das ist absolut Quatsch“, erklärt die Präsidentin.

Kinderregenten stärker im Blick

Jetzt, wo die großen Hoheiten ausfallen, rücken die Kinderregenten natürlich stärker in den Blickpunkt. Prinz Max II. (Römer), Wächter der Löwen, und Prinzessin Annalena I. (Geschmack) wollen für die „Großen“ in die Bresche springen und die entstandene Lücke so gut es geht schließen. Ihre erste große Bewährungsprobe werden sie schon beim Faschingsumzug durch Mertingen haben, der bereits am Sonntag, 5. Februar, stattfinden wird.

Allen, so Corinna Wiedemann, gelte ein „dreifaches Wella Hoi“. Unterdessen liefen, wie sie sagt, bereits die Vorbereitungen für die Prunksitzungen der Faschingsfreunde in der Turnhalle. Sie finden am Freitag, 10., und am Samstag, 11. Februar, statt. Da darf man sich dann auf viele wilde Tiere freuen – getreu dem Motto „Zebra, Elefant und Antilopenschar – Mertingen tanz Afrika“.