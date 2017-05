2017-05-30 15:08:33.0

Prozess Donauwörther Student muss neun Jahre und sechs Monate in Haft

Das Gericht hat sein Urteil gefällt: Der 22-Jährige muss ins Gefängnis. Bis zuletzt hatte er beteuert, seine Mutter nicht getötet zu haben. Von Barbara Wild

Schuldig - das ist das Urteil im Fall des 22-jährigen Studenten Timo B., der vor dem Landgericht Augsburg angeklagt war, seine Mutter brutal erschlagen zu haben. Das Gericht sah es als erwiesen an, dass der Student am 3. August 2016 seine Mutter Michaela B. in der Toilette der gemeinsamen Wohnung in Donauwörth mit Schlägen ins Gesicht so sehr verletzt hat, dass sie an ihrem eigenen Blut erstickt war.

Timo B. hatte bis zum letzten Verhandlungstag beteuert, seine Mutter nicht getötet zu haben. Das Gericht verurteilte ihn wegen vorsätzlicher Körperverletzung mit Todesfolge zu neun Jahren und sechs Monaten Haft.

Ausführlicher Bericht folgt.

