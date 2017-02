2017-02-13 17:47:00.0

Donau-Ries Feuer: 81-Jährige nach dramatischer Rettung wiederbelebt

In einem Wohnhaus in Mauren (Landkreis Donau-Ries) bricht ein Brand aus. Es folgt eine dramatische Rettungsaktion. Von Wolfgang Widemann

Dramatische Szenen in Mauren: Am Montagnachmittag hat es in einem Haus gebrannt. Helfer bargen eine ältere Frau, die leblos in der Wohnung lag, aus den verrauchten Räumen. Die 81-Jährige konnte zwar wiederbelebt werden, befand sich nach ersten Informationen aber in einem äußerst kritischen Zustand.

Die Vorkommnisse spielten sich in einem zweistöckigen Wohnhaus in der Straße Am Grasbeet ab. Um etwa 16.40 Uhr kehrte ein 32-Jähriger, der im ersten Stock des Anwesens wohnt, nach Hause zurück. Als er die Haustür öffnete, schlug ihm starker Rauch entgegen. Der Mann versuchte dem Vernehmen nach sofort, in die Wohnung im Erdgeschoss zu gelangen. Dort lebt die 81-Jährige allein. Weil der Mann wegen des Qualms nichts sah, ging er wieder nach draußen und schlug Alarm.

Innerhalb kürzester Zeit, so schildern Beteiligte, waren die ersten Kräfte der Freiwilligen Feuerwehr Mauren vor Ort. Ihr Gerätehaus befindet sich direkt gegenüber dem Brandort, also nur rund 20 Meter entfernt. Mehrere Männer eilten unverzüglich in die Wohnung, entdeckten die Frau, die auf dem Boden lag, und zogen die leblose Seniorin heraus. Die Helfer begannen sofort mit Wiederbelebungsmaßnahmen. Im nächsten Moment war auch schon die Besatzung des Rettungswagens des Roten Kreuzes aus Harburg da. Es gelang, die Rentnerin wiederzubeleben. Wie lange diese schon in der Wohnung gelegen hatte, ist unklar. Nach der Erstversorgung durch den Notarzt wurde die 81-Jährige ins Krankenhaus gebracht.

Auch Ersthelfer werden verletzt

Nicht bekannt war zunächst die Ursache des Brands. Laut Feuerwehr – Einsatzleiter waren Florian Gaudera (Harburg), Michael Burgetsmeier und Harald Münzinger (beide Mauren) – konnten die Flammen rasch gelöscht werden. Dem ersten Anschein war das Feuer im Bereich des Elektroherds ausgebrochen. Die Kripo übernahm am Abend die weiteren Ermittlungen. Mindestens zwei der Ersthelfer zogen sich bei dem Einsatz leichte Rauchvergiftungen zu und wurden behandelt.