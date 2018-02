2018-02-10 17:15:00.0

Donau-Ries Kifferrunden führen fast ins Gefängnis

Zwei junge Männer fliegen mit Rauschgift auf. Sie überließen den Stoff auch Minderjährigen. Das ist laut Gesetz ein Verbrechen. Von Wolfgang Widemann

Der Konsum von Marihuana hat gerade bei jungen Menschen in der Region offenbar zugenommen. Das beobachtet die Polizei schon seit einiger Zeit. Anscheinend gibt es auch regelrechte Raucherrunden. Zwei von diesen sind im vorigen Jahr im südlichen Donau-Ries-Kreis aufgeflogen. Dabei kam auf, dass sogar ein damals 15-Jähriger kräftig mitrauchte und sogar selbst mit dem Rauschgift handelt. Zudem flogen zwei junge Männer auf, die sich nun vor dem Amtsgericht Nördlingen verantworten mussten.

Bei den beiden Prozessen stand für die Angeklagten einiges auf dem Spiel. Grund: Sie hatten Marihuana beziehungsweise Joints auch an Minderjährige abgegeben. Dies stuft das Strafgesetzbuch als Verbrechen ein. „Normalerweise geht man mit so etwas ins Gefängnis“, machte Richterin Andrea Eisenbarth, Vorsitzende des Schöffengerichts, den Ernst der Lage klar.

ANZEIGE

Einer der Angeklagten hat – so gestand er auch – zwischen Herbst 2016 und Frühjahr 2017 mindestens zwei Dutzend Mal Marihuana gekauft, insgesamt rund 200 Gramm. Die eine Hälfte rauchte er selbst, die andere verkaufte er weiter. Ein fleißiger Abnehmer, und auch Lieferant, war der 15-Jährige.

Kripo erwischt den Dealer über ein soziales Netzwerk

Der 22-Jährige flog auf, nachdem ihm die Kripo über Nachrichten in einem sozialen Netzwerk im Internet auf die Spur gekommen war. Der junge Mann machte bei den Vernehmungen dann gleich „reinen Tisch“ und lieferte den Beamten die Namen der anderen Konsumenten, mit denen er zu tun hatte.

Dies werteten Staatsanwalt Dominik Semsch und das Gericht ebenso als Pluspunkt, wie auch die Tatsache, dass der 15-Jährige schon längst Kontakt mit Drogen hatte. „Der Angeklagte ist auf einem guten Weg“, merkte Verteidiger Reinhold Waber an, „ich denke, er hat noch einmal eine Chance verdient“. Das Gericht schloss sich dieser Einschätzung an und beließ es bei einer Freiheitsstrafe von zwei Jahren zur Bewährung. Hinzu kommen eine Geldauflage von 2500 Euro und regelmäßige Drogentests.

24-Jähriger bekam wegen minderschweren Fall eine Bewährungsstrafe

Auf den anderen Angeklagten traf eine Polizeistreife im August 2017 in Mertingen. Bei einer Kontrolle räumte der 24-Jährige ein, mehrmals im Bereich des Sportplatzes an der Schule Rauschgift konsumiert zu haben. Auch eine 17-Jährige, die mit dem jungen Mann kontrolliert wurde, gestand, Marihuana geraucht zu haben – es war ein Joint des 24-Jährigen, der bei einer heimlichen Runde kreiste. Der Angeklagte ließ einmal auch einen 16-Jährigen an einem Marihuana-Glimmstängel ziehen. Das Urteil lautete auf ein Jahr Freiheitsstrafe zur Bewährung, plus 1500 Euro Geldauflage. Staatsanwalt und Gericht gingen angesichts der geringen Mengen von einem minderschweren Fall aus. Rechtsanwalt Dr. Bernd Scharinger hatte auf acht Monate plädiert. Er redete seinem Mandanten, der – wie er freimütig einräumte – zuletzt vor ein paar Tagen gekifft hatte, indirekt ins Gewissen. Auf Dauer mache Marihuana „die Birne hohl“. Das erlebe er bei seinen Fällen immer wieder.

Lesen sie auch

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.