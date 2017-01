2017-01-17 18:37:00.0

Donauwörth Linienbusse krachen aufeinander: Zahl der Verletzten noch höher

Der Unfall beschäftigt die Menschen in der Region: Am Montagnachmittag krachten zwei voll besetzte Linienbusse aufeinander. Fast 40 Verletzte wurden im Krankenhaus behandelt. Von Wolfgang Widemann

Die Zahl der Personen, die sich am Montagnachmittag beim Zusammenstoß zweier voll besetzter Linienbusse im Donauwörther Stadtteil Berg verletzt haben, ist noch höher geworden. Nach Auskunft von Professor Alexander Wild, Direktor der Klinik für Orthopädie, Unfallchirurgie und Wirbelsäulentherapie in Donauwörth, behandelte die Donau-Ries-Klinik bis Montagabend insgesamt fast 40 Personen. Genauer gesagt handelt es sich um 35 Kinder und Jugendliche sowie drei Erwachsene.

Schwerere Verletzungen bleiben aus

Vier der Opfer wurden stationär aufgenommen und mussten die Nacht im Krankenhaus verbringen. Der Verdacht, dass sie sich schwerere Blessuren zugezogen hatten, bestätigte sich Wild zufolge glücklicherweise nicht. Zunächst sei nicht auszuschließen gewesen, dass ein Patient einen Milzriss und drei Personen Verletzungen an der Wirbelsäule erlitten hatten.

Der Unfall und seine Folgen hätten auch für die Klinik eine Ausnahmesituation bedeutet, so Wild. Bekanntlich saßen in den beiden Bussen, die auf dem Weg in die Region Harburg/Wemding waren, schätzungsweise 100 Fahrgäste – hauptsächlich Kinder und Jugendliche, die das Gymnasium und die Realschulen in Donauwörth besuchen. Normalerweise sind dem Vernehmen nach um diese Zeit noch mehr Schüler unterwegs. An diesem Montag fehlte jedoch ein Teil, weil sich diverse Klassen beim Skikurs oder im Schullandheim befinden. So standen im Mittelgang der Busse nur wenige Kinder, als die beiden Fahrzeuge gegen 13.30 Uhr auf der Nürnberger Straße aufeinander- krachten.

Verursacher des Unglücks war der Fahrer des hinteren Busses. Der 56-Jährige erkannte zu spät, dass vor ihm die Fahrer eines Autos und des anderen Omnibusses abbremsen mussten, weil auf dem Gelände eines Autohauses ein Transporter mit Anhänger rangierte und rückwärts auf die Straße ragte. Bei dem Auffahrunfall wurden beide Busse und das Auto, in dem ein Ehepaar unterwegs war, demoliert. Geschätzter Schaden: rund 100000 Euro.

Zu den Verletzten, die mit dem Roten Kreuz oder den Johannitern in die Klinik eingeliefert wurden oder sich später selbst dorthin begaben, gehören laut Professor Wild die 35 Schüler im Alter zwischen 10 und 19 Jahren sowie beide Busfahrer und die Beifahrerin des Pkw. Das Spektrum der Blessuren reiche von Prellungen über Platzwunden und einem gebrochenen Finger bis hin zu Schleudertraumata.

Als die Meldung von dem Busunfall und zahlreichen Verletzten in der Klinik einging, wurden in dieser, nach Auskunft von Wild, umgehend sechs Teams aus jeweils einem Fach- und einem Assistenzarzt gebildet. Auf diese Weise habe man sich in der Notaufnahme rasch um die Verletzten kümmern können, die alle fünf bis zehn Minuten in Rettungswagen herbeigebracht wurden. Die Kräfte im Krankenhaus koordinierten Dr. Silvia Reschauer, Leiterin der Notaufnahme, sowie die leitenden Ärzte Dr. Wolfram Krosch und Dr. Markus Heinrich. „Das war schon ziemlich aufwendig“, erklärt Alexander Wild. Man habe aber die Sache ruhig und professionell abgearbeitet. Zum Beispiel seien fast 20 der Patienten geröntgt worden.

Jochen Busse, Vorstand des gemeinsamen Kommunalunternehmens Donau-Ries (gKU), betont, dass alle ambulanten Patienten innerhalb von 90 Minuten abschließend versorgt gewesen seien: „Der Ablauf hat hervorragend funktioniert.“

Unfallseelsorger betreuen Schulen

Unfallseelsorger informierten am Montagnachmittag die Leiter der betroffenen Schulen in Donauwörth über das Unglück. Der Schreck sei zunächst groß gewesen, berichtet Jochen Düsing, Rektor der Realschule Heilig Kreuz: „Ein Busunfall gehört zu den schlimmsten Nachrichten, die man als Schulleiter bekommen kann.“ Nach und nach habe sich herausgestellt, dass niemandem etwas Schlimmes passiert sei. Fünf Heilig-Kreuz-Schüler seien nach dem Unfall am Dienstag krankgemeldet worden.

Peter Müller, Rektor der Mädchenrealschule St. Ursula, weiß, dass elf seiner Schülerinnen in der Notaufnahme der Klinik behandelt wurden und zwei stationär bleiben mussten. Müller fuhr am Montag auch gleich ins Krankenhaus, um sich einen Überblick zu verschaffen. Auch er atmete auf, als klar war, dass die Angelegenheit einigermaßen glimpflich endete. Müller steht in Kontakt mit der Unfallseelsorge. Die werde sich mit den betroffenen Schülerinnen zusammensetzen und das Geschehene aufarbeiten.

Karl Auinger, Direktor des Gymnasiums, ließ am Dienstagmorgen per Durchsage die Schüler, die in den beiden Bussen gewesen waren, in der Aula zusammenkommen. Etwa 20 seien erschienen. Mit denen habe man versicherungsrechtliche Dinge angesprochen, denn es handle sich um einen Schulwegunfall. Die drei Schulpsychologinnen hätten sich dann mit den Kindern und Jugendlichen beschäftigt. „Sie hatten viel zu erzählen“, so Auinger. Auch Schüler der Oberstufe seien noch sichtlich beeindruckt gewesen. Der Direktor glaubt, dass bis zu 30 Gymnasiasten das Unglück hautnah miterlebten: „Es wird schon ein paar Tage dauern, bis sie das verarbeitet haben.“

Busunternehmen zeigt sich bestürzt

Spürbar mitgenommen ist Christine Osterrieder, Chefin des gleichnamigen Unternehmens, dessen Busse in den Unfall verwickelt waren: „Ein Unglück in dieser Dimension gab es in unserer gut 80-jährigen Firmengeschichte noch nie.“ Es sei offenbar nur eine kurze Unaufmerksamkeit gewesen, die zu dem folgenschweren Ereignis führte. „Dem Fahrer ist es ganz arg“, erzählt Christine Osterrieder. Die bemüht sich darum, die Namen der Verletzten zu erfahren, um sich persönlich bei den Betroffenen entschuldigen zu können.

Die Polizeiinspektion Donauwörth bittet derweil die Eltern von Kindern, die sich verletzt haben, sich zu melden. Telefon: 0906/706670.

