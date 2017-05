2017-05-29 20:26:00.0

Donauwörth Mutter getötet? Staatsanwältin fordert zehn Jahre Haft

Die Anklage sieht im Totschlag-Prozess eine "geschlossene Indizienkette", die Verteidigung "erhebliche Zweifel". Nun soll am Dienstag das Urteil fallen. Von Barbara Wild

Es wird wohl keine einfache Entscheidung für die Richter am Landgericht Augsburg sein, wenn sie nach zehn Verhandlungstagen im Totschlag-Prozess gegen einen 22-jährigen Studenten aus Donauwörth am Dienstagnachmittag um 15 Uhr das Urteil fällen. Hat er seine Mutter mit brutalen Schlägen ins Gesicht umgebracht? Oder überwiegen die Zweifel?

Geht es nach der Staatsanwältin, dann gibt es darauf nur eine Antwort: "Es gibt keinen Zweifel, dass der Angeklagte die Tat begangen hat." Sie forderte nach ihrem Plädoyer eine Strafe von zehn Jahren Haft – allerdings nicht für Totschlag, sondern für Körperverletzung mit Todesfolge. Denn es gebe keine Anzeichen für ein geplantes Tötungsdelikt.

Die junge Juristin sprach von einem "geschlossenen Bild an Indizien, das nur einen Rückschluss zulässt: Der Angeklagte ist der Täter". Ihr Fazit: Der Angeklagte sei nach all den Jahren des schwierigen Zusammenlebens mit der psychisch kranken Mutter stets "hin- und hergerissen zwischen dem Wunsch nach einem eigenen, selbstbestimmten Leben und dem starken Verantwortungsbewusstsein gegenüber seiner Mutter" gewesen. Das erneut gebrochene Versprechen von Michaela B., sich professionelle Hilfe zu holen, sei in jenem Moment am 3. August 2016 in der Toilette der Wohnung in der Berger Vorstadt offensichtlich geworden. Die Enttäuschung darüber hätte die heftige Attacke des jungen Mannes gegenüber der 42-Jährigen ausgelöst, sodass er sie mit Schlägen und Tritten so verletzt hat, dass sie an ihrem eigenen Blut erstickt war.

Wer tötete Michaela B.? "Nicht beantwortet worden"

Die Tatsache, dass bei dem Angeklagten keine Blutspuren oder Verletzungen festgestellt worden waren, sind für die Staatsanwaltschaft kein Beleg für die Unschuld des Studenten, der seit zehn Monaten in Untersuchungshaft sitzt. Wie berichtet, hatte ein Gutachter ausgesagt, dass das beim Täter "nicht zwangsläufig" der Fall sein müsste. "Es gab nur eine Person, die sich mit der Getöteten in der Wohnung aufgehalten hat, und das war der Angeklagte", so die Staatsanwältin. Seine widersprüchlichen Aussagen, wo er zur Tatzeit gewesen sei, hätten nur offenbart, dass er "in zentralen Punkten die Unwahrheit sagt". Und das habe nur einen Grund. "Er ist der Täter."

Die Verteidiger Bernd Scharinger und Florian Engert argumentierten logischerweise ganz anders. "Das Wie, das Warum und auch die Frage, wer Michaela B. getötet hat, ist hier nicht beantwortet worden", sagte Engert in seinem Plädoyer, das Stück für Stück die Darstellung der Staatsanwältin zerpflückte und am Ende den Freispruch seines Mandanten forderte. Vor allem das angeführte Motiv sei "eine reine Hypothese der Staatsanwaltschaft". Es gebe keine belastbaren Tatsachen, die für diese Schlussfolgerungen sprechen. Im Gegenteil: Sein Mandant und das Opfer hätten eine gute Beziehung gepflegt, wie verschiedene Zeugen vor Gericht ausgesagt hatten. Sein Mandant habe ein klar strukturiertes Leben mit Universität, Freundin und finanzieller Sicherheit geführt. "Da gab es keinen Stress, sich der Mutter zu entledigen."

DNA-Spuren auf der Toten seien angesichts der gemeinsamen Nutzung der Wohnung ebenso wenig ein Beweis für die Schuld wie die Tatsache, dass sich der Sohn zum Todeszeitpunkt der Mutter in der Wohnung aufgehalten hatte. "Aus ständiger Anwesenheit kann ja wohl kaum auf eine Täterschaft geschlossen werden", so Engert.

22-Jähriger: "intelligent, sensibel, fleißig-strebsam"

Auch die Persönlichkeit des Donauwörthers spreche gegen eine plötzliche Gewalttat. Die Verteidiger beriefen sich dabei auf das am Vormittag vorgetragene psychiatrische Gutachten des Sachverständigen Richard Gruber. Er hatte den 22-Jährigen als "intelligent, sensibel, fleißig-strebsam und überdurchschnittlich friedfertig" beschrieben. Aufgrund der Aktenlage und des Verhaltens des Angeklagten während der Hauptverhandlung hatte sich Gruber ein Bild von dem BWL-Studenten gemacht. Der hatte ein direktes Gespräch verweigert.

Bernd Scharinger brachte schließlich noch eine Alternative ins Spiel, wie und von wem Michaela B. getötet worden sein könnte. "Vielleicht hat sie am Vorabend eine Bekanntschaft geschlossen und diese mit in die Wohnung gebracht", so der Donauwörther Strafverteidiger.

Welcher Argumentation die Richterschaft unter Vorsitz von Susanne Riedel-Mitterwieser folgen wird, zeigt sich am Dienstagnachmittag. Der Angeklagte wiederholte unter Schluchzen nochmals, dass er seine Mutter nicht umgebracht habe. "Ich möchte wieder für meine Familie und meine Freundin da sein." Und er fügte hinzu: "Ich möchte wissen, warum meine Mutter an diesem Tag sterben musste."