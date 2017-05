2017-05-31 12:31:00.0

Donau-Ries Nacktbaden: Polizei will stärker kontrollieren

Der Bäumenheimer Baggersee hat sich zum Treffpunkt von Freiluft-Sex-Liebhabern entwickelt. In den nächsten Wochen werden Beamte, zum Teil in zivil, am Abend ihre Runden drehen. Von Helmut Bissinger

Der Baggersee im Naherholungsgebiet im Bäumenheimer Ortsteil Hamlar ist in den vergangenen Tagen gut besucht gewesen. Ob unter jenen, die das sommerliche Mai-Wetter genossen und noch immer genießen, auch die Anhänger von Freiluft-Sex waren, kann die Polizei in Donauwörth nicht sagen. „Wir haben die Nacktbader und jene, die ein erotisches Abenteuer suchen, ohnehin nicht im Auge“, sagt Thomas Scheuerer.

Beamte wollen in den nächsten Wochen verstärkt kontrollieren

Der Leiter der Polizeiinspektion (PI) bestätigt aber, dass seine Beamten in den nächsten Wochen nach einer Absprache am „runden Tisch“ vor allem die Autofahrer kontrollieren wollen, die die Durchfahrtsverbotsschilder ignorieren. Vor allem Zivilstreifen, aber auch Beamte in Uniform, so Scheuerer, würden in den Abendstunden an dem vom Fischereiverein Bäumenheim von der Gemeinde gepachteten See unterwegs sein.

Pikanterweise befindet sich das Gewässer genau an der Grenze des Zuständigkeitsbereichs der PI Donauwörth. Direkt daran anschließend ist die Inspektion in Rain verantwortlich. Wer für den Allgemeinverkehr gesperrte Wege und Straßen benutze, müsse wegen der Ordnungswidrigkeit mit Strafen rechnen, kündigt Scheuerer an.

Fischer bezweifeln, dass Kontrollen helfen

Ob die strengeren Kontrollen dem See seine wahre Idylle zurückgeben, bezweifeln die Fischer. Sie hoffen, dass ein Vorschlag von Gemeinderat Nico Hippe (Bürger für Bürger) die Anhänger der „schnellen Nummer“ am See zur Räson bringt. Hippe will, und das soll jetzt geprüft werden, ähnlich wie an der Isar bestimmte Bereiche am See für die Anhänger der Freikörperkultur sperren. Diejenigen Nackten, die im offiziellen FKK-Bereich am See baden, haben sich indes auch über das Treiben an den Ufern aufgeregt. Bürgermeister Martin Paninka haben sie jedenfalls versprochen, ihres dazu beizutragen, die Situation zu beruhigen.

Auch der Kaisersee nahe der Autobahn bei Augsburg hat sich in Szenekreisen als geeigneter Treffpunkt für erotische Begegnungen etabliert. Dort hat der Lechfischereiverein inzwischen aber resigniert. Sämtliche Versuche, dem Treiben ein Ende zu bereiten, gingen ins Leere. „Wer an einem späten Sommerabend am See entlang läuft, hat danach einiges zu erzählen“, sagt Sylvia Fischer-Reichelt als Zweite Vorsitzende des Vereins. Ihre Erlebnisse decken sich mit denen von Oliver Gerstmair vom Fischereiverein Bäumenheim.

