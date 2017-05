2017-05-09 09:58:00.0

Prozess Parkstadt-Bankräuber muss fünf Jahre und zehn Monate in Haft

Der 39-Jährige aus Donauwörth muss für fünf Jahre und zehn Monate ins Gefängnis. Einmal mehr wurde deutlich: Die Tat war ziemlich dilettantisch – und ebenso rücksichtslos. Von Thomas Hilgendorf

Der Bankräuber aus der Parkstadt, der im Sommer die Raiffeisen-Volksbank in seiner Nachbarschaft überfallen hat, muss für fünf Jahre und zehn Monate hinter Gitter. Damit blieb das Gericht unter Vorsitz von Richterin Christina Dumler bei der Urteilsverkündung am Montag in Augsburg deutlich unter den Forderungen der Staatsanwaltschaft. Die hatte sieben Jahre Gefängnis für den 39-jährigen Angeklagten gefordert.

Es war keineswegs der bemerkenswerte Dilettantismus, der sich durch den gesamten Tathergang am 17. August gezogen hatte, welcher das Gericht am Schluss relativ gnädig urteilen ließ. Vielmehr stand das von Anfang an voll umfängliche Geständnis im Fokus der Entscheidung.

Ebenso berücksichtigt wurde, dass der Angeklagte „kein professioneller Straftäter“ sei, wie Richterin Dumler resümierte: Der Familienvater, der in Donauwörth in der Gastronomie arbeitete, war ein polizeilich unbeschriebenes Blatt – das Bundeszentralregister verzeichnete keine Eintragungen. Besondere Heimtücke durch eine lange vorbereitete Tat war des Weiteren nicht zu erkennen – auch wenn Richterin Dumler betonte, ebenso wie Staatsanwältin Katja Baues, dass es sich bei dem Überfall auch nicht um eine spontane Kurzschlussreaktion gehandelt habe.

Der Täter wurde erst Monate später ermittelt

Dumler sagte in der Urteilsbegründung: „Sie haben die Idee zum Überfall am Vortag gehabt, sie hätten sich das noch mal überlegen können.“ Insgesamt habe es sich bei dem Raub um einen „klassischen Banküberfall gehandelt“, mit der Einschränkung, dass das Verbrechen an sich sogar „noch etwas schlimmer“ sei als ein herkömmlicher Bankraub: Der 39-Jährige habe eine Geisel genommen – sogar „im Würgegriff“ – und der 78-Jährigen ein Messer an die Kehle gehalten, um von der 61-jährigen Bankangestellten Geld aus dem Tresor zu erpressen. Kurzum: erpresserischer Menschenraub.

Die Opfer waren dem Angeklagten zudem bekannt gewesen. Dass der Tresor zufällig im Augenblick des Überfalls offen stand, trug wohl stark dazu bei, dass der Überfall nur einige Sekunden dauerte. Und die zu diesem Zeitpunkt noch nicht registrierten Scheine taten anscheinend das ihre dazu, dass der Täter erst Monate später ermittelt werden konnte.

Der Bankräuber, der in der Nähe der Bank wohnte und deren Kunde er fast zehn Jahre lang war, verlor bei seiner Flucht gut 500 Euro; zudem versteckte er seine schlicht gehaltene Maske, eine Edeka-Tüte mit Sehschlitzen, sowie seine Handschuhe nur halbherzig und mitsamt der DNA-Spuren in einem Gebüsch nahe der Grundschule. Zu dieser Zeit waren Schulferien, sodass an jenem Tag keine Schüler gefährdet waren. Wohl aber die Geisel und die Bankangestellte, die nach wie vor unter den Folgen der Tat litten, wie das Gericht feststellte.

Der Verteidiger, Rechtsanwalt Karl Würth, sah ein, dass der Angeklagte die Opfer „geängstigt“ habe, er habe die psychischen Folgen schlichtweg nicht bedacht. Wegen verschiedener Schulden wie etwa Mietrückständen und Telefonrechnungen, der zu zahlenden Rechnung eines Reisebüros und nicht zuletzt wegen einer starken Depression der Ehefrau sei sein Mandant erheblich unter Druck geraten. Der Anruf des Reisebüros am Vortag der Tat, doch bis zum nächsten Tag den Geldbetrag für die ausstehende Busreise zu begleichen – dies sei letztlich der Auslöser für den Banküberfall gewesen.

Richterin Dumler lehnte das als Rechtfertigung ab. Die Reise sei zudem nicht existenziell notwendig gewesen. Auch wenn der Angeklagte Schulden hatte und das Einkommen der Familie nicht besonders hoch war – die Tat mildere das nicht, argumentierten Staatsanwaltschaft und Gericht unisono.

Der Mann entschuldigte sich

Das Gericht schloss sich ebenfalls den Ausführungen der Staatsanwältin im Plädoyer an, dass der Angeklagte „billigend in Kauf genommen“ habe, „dass Menschen geschädigt wurden“. Es sei vor allem der Tapferkeit und Ruhe der 78-jährigen Geisel zu verdanken, „dass nichts Schlimmeres passiert ist“. Strafmildernd wirkte sich aus, dass sich der Angeklagte wiederholt bei den Opfern entschuldigt und er sich mit der Rentnerin auf eine Zahlung von 2500 Euro als Wiedergutmachung geeinigt hatte. Der Großteil des erbeuteten Geldes scheint indes ausgegeben, etwa für die Schuldentilgung. Zwar respektierte das Gericht das Geständnis, doch stellte Richterin Dumler auch fest: „Die Einsicht kam erst, als es für sie eng wurde. Es wurde immer enger.“

Das Urteil nahm der Angeklagte emotional auf, wenngleich der Strafrahmen eine Haft von bis zu 15 Jahren ermöglicht hätte. Der 39-jährige verließ den Saal im Landgericht Augsburg unter Tränen in Richtung Justizvollzugsanstalt.

