2017-10-24 07:10:00.0

Donau-Ries Plötzlich gebremst: Beifahrerin stirbt bei Verkehrsunfall auf B2

Eine Frau ist am Montagabend bei einem Unfall auf der Bundesstraße 2 bei Asbach-Bäumenheim (Kreis Donau-Ries) ums Leben gekommen.

Bei einem Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 2 ist eine 65-jährige Frau gestorben. Wie die Polizei am frühen Dienstagmorgen mitteilte, war sie am Montagabend als Beifahrerin von Donauwörth kommend in Richtung Augsburg unterwegs.

Der Fahrer des Wagens, bei dem sie mitfuhr, hatte nach ersten Erkenntnissen ohne erkennbaren Grund bei Asbach-Bäumenheim (Landkreis Donau-Ries) bis zum Stillstand abgebremst. Ein dahinter fahrender Transporter fuhr dadurch auf den Wagen auf. Das Auto gelangte nach rechts in einen Graben und prallte dort gegen einen Baum.

ANZEIGE

Bei dem Aufprall wurde die Beifahrerin so schwer verletzt, dass sie noch an der Unfallstelle starb. Der 73 Jahre alte Fahrer des Autos wurde mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Die Straße war an der Unfallstelle in der Nacht für 3,5 Stunden komplett gesperrt. dpa/lby/AZ