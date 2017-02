2017-02-26 09:43:59.0

Donauwörth Polizei stoppt mit Messer bewaffneten Mann mit Schuss in den Oberschenkel

In Donauwörth hat die Polizei einen mit einem Messer bewaffneten Mann mit einem Schuss gestoppt. Der 45-Jährige war stark alkoholisiert und griff die Polizisten an.

Wie die Polizei mitteilt, ging am Samstag um kurz nach 17 Uhr ein Notruf ein, dass ein Mann seine Frau und Familie betrunken verprügeln würde und die Familie deshalb zu Nachbarn geflüchtet sei. Außerdem würde der 45-Jährige gegen geparkte Fahrzeuge schlagen und sei vielleicht mit einem Messer bewaffnet, hieß es.

Als eine Streife vor Ort eintraf, ging der Mann nach Polizeiangaben mit einem schlagstockähnlichen Gegenstand und einem Messer bewaffnet auf die Polizisten los. Die Beamten forderten ihn daraufhin mehrfach auf, seine Bewaffnung fallen zu lassen, was der 45-Jährige nicht tat. Daraufhin gab einer der Beamten einen Warnschuss in die Luft ab.

Wie die Polizei berichtet, schlug der immer noch bewaffnete Mann eine Scheibe des Streifenwagens ein, bevor er die Beamten unvermittelt mit dem Messer angriff. Durch einen gezielten Schuss in den Oberschenkel des Angreifers sei der 45-Jährige außer Gefecht gesetzt worden, so die Polizei. Als der Mann am Boden lag, überwältigten und fesselten die Polizisten ihn.

Mann soll nicht in Lebensgefahr schweben

Der 45-jährige Mann wurde anschließend von einem Notarzt versorgt und ins Krankenhaus gefahren. Lebensgefahr aufgrund der Schussverletzung bestehe ersten ärztlichen Einschätzungen zufolge nicht, schreibt die Polizei in ihrem Pressebericht. Die beiden beteiligten Polizisten wurden nicht verletzt.

Der mutmaßliche Täter hatte laut Polizei einen Alkoholwert von über zwei Promille. Warum er derart ausrastete, sollen nun weitere Ermittlungen klären. Wegen des Schusses sind sowohl die Staatsanwaltschaft Augsburg als auch das zuständige Dezernat 13 des Bayerischen Landeskriminalamts eingeschaltet worden. AZ