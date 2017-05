2017-05-02 10:46:00.0

Donauwörth Prozess: „Ich habe meine Mutter definitiv nicht umgebracht"

Ein 22-jähriger Student aus Donauwörth soll im August 2016 seine Mutter totgeprügelt haben. Seit Dienstag steht er nun vor dem Schwurgericht - und bestreitet die Vorwürfe vehement. Von Barbara Würmseher

Die Stimme des Angeklagten klingt brüchig, als er mit wenigen Worten Stellung dazu nimmt, was ihm Staatsanwalt Matthias Neumann zur Last legt: die Tötung eines Menschen, ohne Mörder zu sein. Der Mensch, von dem die Rede ist, ist seine Mutter. Sie starb am Vormittag des 2. August vergangenen Jahres in der Toilette der gemeinsamen Wohnung in Folge „einer Vielzahl von intensiven und massiven stumpfen Gewalteinwirkungen in Form von Schlägen, Tritten oder Stößen mit den Händen, Knien oder Füßen oder durch Schläge mit Gegenständen ohne scharf abgrenzbare Konturen gegen den Kopf und das Gesicht“, so die Anklageschrift.

Der 22-jährige Student sitzt seitdem in Untersuchungshaft. Vor Gericht schüttelt er bei Verlesung der Anklage kaum merklich den Kopf und sagt, den Tränen nahe: „Ich habe meine Mutter definitiv nicht umgebracht. Ich habe sie geliebt und vermisse sie sehr. Ich warte seit neun Monaten darauf, wieder bei meiner Freundin und meiner Familie zu sein. Ich kann das alles nicht fassen!“ Es soll, so erklärt Rechtsanwalt Bernd Scharinger, der eine seiner beiden Verteidiger, für lange Zeit die einzige Erklärung bleiben, die sein Mandant abgeben möchte.

ANZEIGE

77 Zeugen und 17 Sachverständige sind an elf anberaumten Prozesstagen geladen. Jetzt sollen noch zwei weitere dazu kommen. Die Verteidigung stellt den Beweisantrag, noch den Heimatpfarrer des Angeklagten zu laden wie auch eine Anstaltspsychologin, die beide über den Charakter des 22-Jährigen Auskunft geben könnten. Nach einer Viertelstunde unterbricht deshalb die Vorsitzende Richterin Susanne Riedel-Mitterwieser die Verhandlung, um sich mit der Schwurgerichtskammer zu beraten.

Fall sorgte für großes Aufsehen in der Region

Der Fall sorgte im Sommer für großes Aufsehen in der Region. Der 22-jährige setzte am 2. August gegen 13 Uhr einen Notruf ab und sagte, er habe seine Mutter in der gemeinsamen Wohnung leblos aufgefunden. Die Rettungskräfte fanden die 42-Jährige dann leblos in der Toilette. Jede Hilfe kam für sie zu spät. Die weiteren Umstände riefen die Polizei auf den plan, denn die Leiche wies massive Verletzungen auf und im Bad gab es eine Fülle von Blutspuren. Da sich der Sohn bei seiner Vernehmung in Widersprüche verwickelte, geriet er zunehmend ins Visier der Ermittler. Der Student bestritt von Anfang an, etwas mit dem Tod seiner Mutter zu tun zu haben.

In den folgenden zwei Wochen nahmen Spezialisten des Landes- und des Bundeskriminalamts die Wohnung unter die Lupe und zwar in einem Umfang, der nach Angaben der Kripo in Nordschwaben bislang einmalig war. Es wurden nicht nur Spuren gesucht und gesichert, Gutachter beschäftigten sich auch mit der frage, welche Spur wie entstanden sein könnte. Daraus erhofft man sich im Prozess nun Rückschlüsse, was genau sich im Laufe des Tattags abgespielt hat.

Eine mögliche Tatwaffe wurde nicht gefunden. Ebenso wenig sieht die Verteidigung ein Motiv des Angeklagten. Allerdings hat sich der 22-Jährige nach Informationen unserer Redaktion seit langem um seine psychisch kranke Mutter gekümmert - eine Situation, mit der er nach eigenen Angaben wohl überfordert gewesen sei.

Die Verhandlung wird fortgesetzt.