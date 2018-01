2018-01-18 11:20:16.0

Donauwörth Revision abgewiesen - Donauwörther Student bleibt in Haft

Im Mai wurde ein Donauwörther Student zu neuneinhalb Jahren verurteilt, weil er seine Mutter niedergeprügelt haben soll. Nun hat der Bundesgerichtshof das Urteil bestätigt.

Die beiden Strafverteidiger im Prozess gegen Timo B. – Bernd Scharinger und Florian Engert – hatten Revision beim Bundesgerichtshof gegen das Urteil des Landgerichts Augsburg eingelegt. Diese wurde nun nach Informationen des Landgerichts Augsburg zurückgewiesen. Wie berichtet soll der damals 22-Jährige seine Mutter in der gemeinsamen Wohnung niedergeprügelt haben, so dass die 42-Jährige starb.

Timo B. hatte die Tat bis zuletzt bestritten. In einem aufwendigen Indizienprozess, bei dem an zehn Verhandlungstagen über 70 Zeugen aussagten, lautete der Schuldspruch auf Körperverletzung mit Todesfolge.

ANZEIGE

Als Motiv sah das Gericht das Dilemma des Sohnes, dass er sein eigenes Leben beginnen wollte, sich aber zugleich für die seit seiner Kindheit psychisch kranke Mutter verantwortlich fühlte. Als sie an jenem Tag erneut nicht in die Klinik ging, um sich professionelle Hilfe zu holen, habe Timo B. „seine Felle davon schwimmen sehen“, so die Richterin. Der Ausblick des Betriebswirtschafts-Studenten auf ein selbstbestimmtes Leben in einer eigenen Wohnung mit seiner Freundin und der finanziellen Unterstützung durch deren Familie sei gefährdet gewesen.

Für Aufsehen hatte der Fall auch gesorgt, weil sich der zuständige Staatsanwalt während des Prozesses im Gericht das Leben genommen hatte. Für ihn hatte Martina Neuhierl die Anklage weitergeführt. (AZ)