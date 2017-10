2017-10-03 10:55:00.0

Donauwörth Risswunde und Tritt in die Genitalien: Frau greift zwei Buben auf Spielplatz an

Ein Vorfall in Donauwörth beschäftigt die Polizei. Zwei Buben werden verletzt und müssen in eine Klinik.

Normalerweise ist ein Spielplatz ein Ort, an dem die Besucher Spaß haben. In Donauwörth ist am Montag die Stimmung aber offenbar derart umgeschlagen, dass eine Frau gegen zwei Kinder massiv gewalttätig wurde. Zwei Buben erlitten so gravierende Verletzungen, dass sie ins Krankenhaus eingeliefert werden mussten.

Der Vorfall ereignete sich laut Polizei gegen 17 Uhr auf dem Spielplatz in der Promenade. Den Schilderungen der Betroffenen zufolge – sie sind neun und zehn Jahre alt – kam es zunächst zu einem Streit von diesen mit drei anderen Kindern. Der Grund ist den Gesetzeshütern noch nicht bekannt. In die Auseinandersetzung mischte sich eine Frau ein. Sie schlug dem Neunjährigen mit der flachen Hand ins Gesicht und trat ihm in die Genitalien. Dem Zehnjährigen wollte die Unbekannte eine Ohrfeige verpassen. Die Frau verfehlte die Backe, streifte mit ihrem Fingernagel jedoch anscheinend mit größerer Wucht den Hals des Buben. Der erlitt dort eine tiefe Risswunde.

Ist die Angreiferin die Mutter eines anderes Kindes?

Die Täterin und die anderen Kinder verließen den Spielplatz. Wenig später kam eine Passantin hinzu und sah den blutenden Zehnjährigen. Sie verständigte den Rettungsdienst. Das Rote Kreuz brachte die beiden Opfer in die Klinik.

Bislang gibt es zu der Attacke keine weiteren Zeugen. Die Polizeiinspektion Donauwörth geht momentan davon aus, dass es sich bei der rabiaten Frau um die Mutter eines der anderen drei Kinder handelt. Hinweise nimmt die Dienststelle unter Telefon 0906/706670 entgegen. wwi