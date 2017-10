2017-10-04 18:00:00.0

Donauwörth Schläge auf Spielplatz: Frau weist Vorwürfe zurück

Eine Frau soll zwei Buben auf einem Spielplatz angegriffen haben. Die Polizei in Donauwörth hat nun eine Verdächtige ermittelt. Die schildert aber eine ganz andere Version.

Ein Vorfall auf dem Spielplatz in der Promenade in Donauwörth sorgt für Aufregung: Dort soll eine Frau zwei Buben, neun und zehn Jahre alt, angegriffen haben. Die beiden Kinder mussten verletzt ins Krankenhaus gebracht werden. Nun hat die Polizei die Verdächtige ausfindig gemacht. Es handelt sich um eine 33-Jährige. Die streite allerdings den von den Kindern geschilderten Sachverhalt grundlegend ab, heißt es aus der Inspektion in Donauwörth. Die Frau habe erklärt, von den Buben mit Stöcken angegriffen worden zu sein. Sie habe sich nur verteidigt.

Die Dienststelle merkt dazu an: „Die weiteren Ermittlungen werden nun ergeben müssen, was tatsächlich vorgefallen ist“. Die Polizei sucht deshalb weiter nach möglichen Zeugen der Auseinandersetzung. Die trug sich am Montag kurz nach 17 Uhr zu. Die Beamten interessiert in diesem Zusammenhang, ob in der Promenade Kinder mit Stöcken gesehen wurden. Hinweise werden unter Telefon 0906/706670 entgegengenommen.

Wie bereits berichtet, erklärten die beiden Buben, nach einem Streit mit anderen Kindern von der Frau attackiert worden zu sein. Dem Neunjährigen soll die 33-Jährige in die Genitalien getreten haben. Dem Zehnjährigen wollte – so der Vorwurf – die Frau eine Ohrfeige geben, verfehlte jedoch den Kopf und fügte dem Kind mit ihrem Fingernagel am Hals eine tiefe Risswunde zu. DZ