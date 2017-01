2017-01-16 15:25:00.0

Donauwörth Schulbusse krachen ineinander - mehrere Schüler verletzt

Am Mittag kommt es in der Nürnberger Straße in Donauwörth zu einem Auffahrunfall mit zwei voll besetzten Schulbussen und einem Auto. Die Polizei spricht von zehn leicht Verletzten. Von Philipp Kinne

Am Ortsrand des Donauwörther Stadtteils Berg ist am frühen Montagnachmittag ein Unfall passiert, an dem zwei vollbesetzte Busse und ein Auto beteiligt waren. Foto: Philipp Kinne