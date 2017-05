2017-05-04 14:08:00.0

Donauwörth Student soll Mutter erschlagen haben: Ein schwer belastetes Familienleben

Ein Student soll in Donauwörth seine Mutter erschlagen haben. Die Getötete war schwer psychisch krank. Die Zeugen im Gerichtssaal malen ein sehr positives Bild des Angeklagten. Von Barbara Würmseher

Zweiter Verhandlungstag im Prozess gegen den Donauwörther Studenten, der seine Mutter erschlagen haben soll. Zeugen aus dem privaten Umfeld des 22-jährigen Angeklagten schildern die Getötete als eine Frau, deren Leben 25 Jahre lang – mal mehr, mal weniger – von schweren Depressionen, Gefühlsschwankungen, Geldnöten, Alkoholproblemen und etlichen Selbstmord-Versuchen geprägt war.

Seit ihrem 17. Lebensjahr war die Getötete psychisch auffällig und in Behandlung – teilweise monatelang stationär. Hinzu kamen starke rheumatische Beschwerden. Am Ende soll sie zunehmend lebensmüde gewesen sein. Ihre Nervenärztin spricht von einer „tiefen Psychose“ und einer „zuletzt ausgeprägten depressiven Symptomatik“.

Angeklagter soll schlimme Zeiten mit Mutter erlebt haben

Wie sehr auch das Leben der engsten Familie von diesem Schicksal betroffen war, schildern Mutter, Schwester, Vater, Stiefvater und Onkel der 42-Jährigen, die bekanntlich am 2. August blutüberströmt und tot im Toilettenraum ihrer Dreizimmerwohnung in Donauwörth gefunden worden war. Sie zeichnen im Zeugenstand alle ein positives Bild des jungen Mannes auf der Anklagebank, dem sie mitunter ein Lächeln zuwerfen, einen stummen Gruß, einen liebevollen Blick. Gesten, die der des Totschlags beschuldigte Student – wie es den Eindruck hat – dankbar erwidert.

Und doch gibt es auch wieder Momente, in denen ihn die Schilderungen im Gerichtssaal so erschüttern, dass er die Tränen nicht zurückhalten kann. Etwa, als seine Tante über die schönen Zeiten zwischen Mutter und Sohn spricht: „Es gab auch stabile Zeiten. Dann sind die beiden verreist. Das Verhältnis zwischen den beiden war gut. Sie war schwer krank und er hat das Beste daraus gemacht. Er ist ein netter junger Mann.“

Weder Tante, noch Oma, noch der Stief-Großvater und der leibliche Opa lassen einen Zweifel daran, dass der Angeklagte schlimme Zeiten in der Wohngemeinschaft mit seiner psychisch belasteten Mutter durchlebt hat. Etwa eineinhalb Wochen vor ihrem gewaltsamen Tod habe sie Selbstmordgedanken geäußert. „Wenn sie mir Zyankali geben würden, ich würde es nehmen“, soll die 42-Jährige zu einer Ärztin gesagt haben. Noch im Juni 2016 habe sie 100 Tabletten des Psychopharmakums Lithium geschluckt, verbunden mit starkem Alkoholkonsum. Suizidversuche lagen mehrere hinter der Mutter des Angeklagten.

Zeugen berichten auch von Fürsorge

Zwei Tage vor dem Tod der Frau gab es ein Familienessen in Kaisheim. Dort wirkte sie – unter dem Einfluss von ruhig stellenden Medikamenten – lethargisch und in sich gekehrt. „Ich meine, sie hatte mit dem Leben abgeschlossen“, sagt die Schwester. Auch die Mutter bestätigt diesen Eindruck. Als ihr am frühen Abend des Tattags die Todesnachricht überbracht wurde, „war mein erster Gedanke: Selbstmord – jetzt hat sie es geschafft“.

Die 63-Jährige schildert das Familienleben vor Gericht als problematisch, jedoch von einem Gefühl der Fürsorge getragen. Sie habe sich um die kranke Tochter gekümmert, eingekauft, gewaschen und geputzt und immer wieder nach ihr gesehen. Ebenso andere Familienmitglieder.

Der angeklagte Sohn der Toten - er bestreitet die Tat - sei selbstständig gewesen und habe ebenso seinen Part an Verantwortung übernommen. „Aber wenn sie krank war, dann war es schlimm. Dann hat sie oft wochenlang nur von Alkohol und Tabletten gelebt. Wenn sie allerdings stabil war, war sie eine gute Mutter.“

