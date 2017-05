2017-05-08 13:12:00.0

Donauwörth Totschlag-Prozess: "Er hatte Angst vor seiner Mutter"

Zeugen aus dem schulischen Umfeld des Studenten, der seine Mutter getötet haben soll, schildern vor Gericht ihren Eindruck. Einer Lehrerin sagte zu ihm: "Du musst daheim raus." Von Barbara Würmseher

Es gab Zeiten in den Jahren 2011 bis 2014, da haben sich viele Menschen Sorgen um den jetzt angeklagten Donauwörther Studenten gemacht, als der noch Schüler am örtlichen Gymnasium war. Damals haben seine Klassenkameraden, Freunde, teilweise auch Lehrer, die von der langen, schweren, psychischen Erkrankung seiner Mutter wussten, Schlimmes befürchtet. „Er hatte Angst vor seiner Mutter“, „einmal ist seine Mutter mit dem Messer auf ihn losgegangen“, „er hat sie aus der Wohnung geworfen und konnte erst dann wieder ruhig schlafen“, „du musst daheim raus und dein Leben selbst in die Hand nehmen, sonst bist du verloren ...“. Aussagen wie diese fielen am vierten Verhandlungstag am Montag im Landgericht Augsburg, wo sich der heute 22-Jährige in einem reinen Indizienprozess wegen des Totschlags seiner Mutter verantworten muss.

Zeugen aus dem ehemaligen schulischen Umfeld des Angeklagten schilderten, wie sie ihn in den letzten Schuljahren bis zum Abitur 2015 erlebt hatten: als einen starken Teenager, der sich um seine manisch-depressive, psychotische Mutter kümmerte, anstatt deren Fürsorge und Führung zu genießen.

"Ich hatte das Gefühl, man müsste ihn unterstützen"

Nach außen hin sei er der beherrschte Sohn gewesen, der auch nie ein schlechtes Wort über die Mutter verloren habe, gab eine frühere Mitschülerin an, in deren Elternhaus der Angeklagte auch verkehrte und dort Familienleben erlebte, wie er es selbst nie kannte. Gleichzeitig sei in Schülerkreisen gemunkelt worden, er habe psychische Probleme. Jedenfalls würde die Titelrolle des „Jekyll und Hyde“ mehr als gut zu ihm passen. Er verkörperte diese gespaltene Persönlichkeit, die zwischen Gut und Böse schwankt, 2014 in der Produktion der Musical-Company des Gymnasiums.

Die Leiterin dieses Wahlfachs war am Montag ebenfalls als Zeugin geladen. Sie wusste um die Leidenschaft, mit der der Angeklagte seit 2009 in der Gruppe mitgewirkt hatte. „Er war sehr engagiert, pflichtbewusst und freundlich“, sagte sie. „Musical war ihm sehr, sehr wichtig.“ Bis zu einem Zeitpunkt 2011, als sich der Donauwörther mit einem Mal radikal veränderte. Er habe müde und traurig gewirkt und auf ihre Nachfragen von seiner kranken Mutter erzählt, die in stationärer Behandlung sei. Er selbst habe damals bei einem Freund auf dem Sofa geschlafen und sei mehr oder weniger sich selbst überlassen gewesen. „Ich hatte das Gefühl, er ist ein armer Kerl und man müsste ihn unterstützen“, schilderte die Lehrerin.

Immer wieder tauchte er ab

Erst recht hatte sie diesen Eindruck, als ihr Schüler plötzlich nicht mehr im Gymnasium auftauchte, dem Unterricht fernblieb und sämtliche Kontakte zu seinen Schulfreunden abbrach. „Alle unsere Versuche, ihn zu erreichen, blieben erfolglos.“ Das war im Sommer 2011, als der Sohn aus Pflichtbewusstsein gegenüber seiner Mutter in die Rolle ihres Aufpassers geschlüpft war. „Er hatte offensichtlich immer Angst, sie könne sich was antun“, so die Lehrerin. Klassenkameraden läuteten damals Sturm an seiner Wohnungstüre und überzeugten ihn, wieder zur Schule zu gehen. Seine Musical-Lehrerin meldete ihn bei der Schulleitung zurück und Klassenkameraden holten ihn täglich bis zum Schuljahresende ab.

Auch sonst gab es immer wieder Momente, in denen der jetzt Angeklagte abgetaucht ist. „Dann haben sich die Company-Mitglieder um ihn gekümmert. Eine von ihnen war eine heute 25-jährige Studentin. Mit ihr hat sich der Angeklagte im Sommer 2015 über seine Mutter unterhalten. „Er fühlte sich daheim nicht sicher, denn damals ging es seiner Mutter wieder einmal nicht gut“, gab sie als Zeugin an.

Einer andere Mit-Sängerin gehörte ebenfalls zu seinen Vertrauten. Ihr hat er im Mai/Juni 2016 seine Pläne anvertraut, von zu Hause auszuziehen und sich am Studienort Augsburg ein Zimmer zu suchen. Diese Pläne seien damals allerdings lediglich eine Option gewesen, noch nichts Konkretes.

Die Verhandlung wird fortgesetzt.

