Donauwörth/Augsburg Totschlagsprozess: Die vielen Indizien sollen ein Gesamtbild ergeben

Am Landgericht wurde der Totschlagsprozess gegen den Donauwörther Studenten fortgesetzt. Stück für Stück werden Indizien zusammengetragen, um ein Gesamtbild zu bekommen. Von Barbara Würmseher

Im Totschlags-Prozess gegen den Donauwörther Studenten werden weiter Indizien um Indizien zusammengetragen. Wie mehrfach berichtet, soll der 22-Jährige seine Mutter brutal erschlagen haben. Es sind vor allem Spuren am Tatort, Aussagen von Nachbarn und Erinnerungen Nahestehender, die auch am Donnerstag wieder den Ablauf im Landgerichtssaal bestimmen. Ähnlich einem Puzzle sollen sie in der Summe der Einzelteile letztlich ein Gesamtbild dessen ergeben, was sich am Vormittag des 2. August 2016 zugetragen hat.

Hat der Ex-Verlobte des Opfers etwas mit der Tat zu tun? Sein Alibi war jetzt unter anderem Thema der Zeugenbefragung. Doch wie schon am Prozesstag zuvor wurde klar, dass ihn zu relevanter Zeit eine Überwachungskamera an seinem Wohnort Erlangen aufgenommen hat und der Weg nach Donauwörth einfach zu weit ist, um den 34-Jährigen als Tatverdächtigen in Betracht kommen zu lassen.

Der Mann war von 2011 bis 2015 mit dem Opfer zusammen, zum Schluss sogar verlobt. Die beiden hatten sich bei einem Klinikaufenthalt kennengelernt. Die Trennung ging letztlich auf seine Initiative zurück, wie er dem Gericht schilderte. Man habe sich nicht im Streit getrennt, allerdings stand die 42-jährige Ex-Verlobte noch mit 800 Euro Schulden bei ihm in der Kreide. Im Januar 2016 hatte es den letzten Kontakt zwischen ihnen gegeben.

Wie schon ein Donauwörther Nachbar von Mutter und Sohn, so brachte auch der Erlanger den Vater des Angeklagten ins Spiel. Seine Ex-Freundin habe ihm von einer Bedrohung erzählt. Demnach soll deren Ex-Mann gesagt haben, „dass er eines Tages nach Donauwörth kommen, sie ans Kreuz nageln und dann anzünden werde“.

Zeuge beschreibt Angeklagten als nett

Den jetzt Angeklagten beschrieb der Erlanger als nett, aufgeschlossen, überhaupt nicht aggressiv und ein bisschen verschlossen. Das Verhältnis zwischen Mutter und Sohn schilderte er als gut bis sehr gut, sehr freundschaftlich und fürsorglich. Die Mutter habe den Sohn auch nicht zu sehr vereinnahmt oder etwa „geklammert“. „Ich kann mir nicht vorstellen, dass er so etwas gemacht hat“, sagte der Zeuge mit Blick auf den Beschuldigten.

Auch der Vermieter, der einen Stock unter der Tatwohnung lebt, hatte stets einen guten Eindruck von dem 22-Jährigen gewonnen: „Anständig, fleißig und hilfsbereit“ waren die Worte, die er für den 22-Jährigen fand. Zur Mutter hatte der Wohnungseigentümer nur wenig Kontakt. Von einem eventuellen Streit zwischen den beiden hatte er nie etwas mitbekommen. Da der 84-Jährige schwerhörig ist, sein Hörgerät aber in der fraglichen Zeit lediglich zum Fernsehen benutzt hatte, kam er auch als etwaiger Ohrenzeuge der Tat nicht in Betracht. Er hatte schlichtweg keinerlei Geräusche aus der Wohnung über der seinen wahrgenommen.

Stattdessen hatte er eine Begegnung mit dem jetzt angeklagten Sohn. Bekanntlich hatte er ihn gebeten, ihm den Rollladen im Wohnzimmer raufzuziehen. Dazu hatte er zunächst widersprüchliche Angaben bei der Polizei wegen der Uhrzeit gemacht. Einmal hieß es 9 Uhr, ein anderes Mal 11.30 Uhr. Gestern nun gab er auf Nachfragen der Prozessbeteiligten an, um 8 Uhr den Pflegedienst empfangen zu haben und sich anschließend bis gegen 11 Uhr ausschließlich in der Küche aufgehalten zu haben. Der 22-jährige Sohn seiner Vermieterin habe danach auf sein Klingeln sofort reagiert und sei ihm ebenso unverzüglich zur Hilfe gekommen. Zudem sei er normal gekleidet gewesen und nicht etwa im Schlafanzug gewesen.