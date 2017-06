2017-06-14 16:06:24.0

Donauwörth Unfall auf B2: Vier Menschen schwer verletzt

Auf der B2 kam es bei Asbach-Bäumenheim zu einem Unfall mit zwei Autos. Vier Menschen wurden schwer verletzt. Einer von ihnen wurde mit dem Hubschrauber nach Augsburg geflogen.

Am Mittwochnachmittag hat es auf der B2 in Richtung Donauwörth einen schweren Unfall mit zwei Autos gegeben. Wie die Polizei auf Nachfrage mitteilt, hat sich auf Höhe von Asbach-Bäumenheim ein Auto überschlagen und ist auf dem Dach liegengeblieben. Vier Insassen aus beiden Autos wurden schwer verletzt. Zwei Verletzte wurden ins Donauwörther Krankenhaus gebracht, einer in die Klinik nach Wertingen. Der vierte Verletzte wurde mit dem Hubschrauber ins Augsburger Zentralklinikum geflogen. In einer ersten Einschätzung war die Polizei von fünf Verletzten ausgegangen.

B2 nach Unfall mit vier Schwerverletzten zeitweise gesperrt

Unfallursache war der Einschätzung der Einsatzkräfte nach das Manöver eines Autofahrers, der auf der rechten Spur in Richtung Donauwörth unterwegs war. Aus noch ungeklärter Ursache kamen er und seine beiden Mitfahrer mit dem Auto plötzlich von der rechten Spur ab und ins Bankett. Als der Fahrer schlagartig gegensteuerte, landete er auf der linken Spur.

Dort prallte er seitlich mit einem anderen Auto zusammen, dessen Fahrer nicht mehr bremsen konnte. Sein Wagen überschlug sich und blieb auf dem Dach liegen.

Schon kurz nach dem Unfall bildete sich Rückstau

Die genauen Umstände und Details zum Unfallhergang sind bisher noch unklar. Bereits kurz nach dem Unfall bildete sich ein Rückstau. Die Polizei sperrte die B2 ab Mertingen. Der Verkehr wurde ab der Ausfahrt Oberndorf umgeleitet. Inzwischen sind die Autos abgeschleppt. Die Vollsperrung ist aufgehoben. AZ/zian/abba