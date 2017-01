2017-01-12 14:28:04.0

Donauwörth Versuchter Mord? 27-Jähriger greift Landsmann mit Messer an

Bei einem Streit in Donauwörth ging ein Asylbewerber mit Fäusten und Messer auf seinen Landsmann los. Die Polizei nahm den Tatverdächtigen fest.

In Donauwörth soll ein 27-jähriger Asylbewerber versucht haben, einen 30-jährigen Landsmann zu ermorden. Das teilt die Polizei mit.

Die Männer sollen am Dienstagabend in einer Donauwörther Asylbewerberunterkunft in Streit geraten sein. Der tatverdächtige Pakistaner soll seinen Kontrahenten daraufhin mit der Faust ins Gesicht geschlagen und mit einem Messer angegangen haben. Der 30-Jährige konnte dem Messerangriff laut Polizei ausweichen.

Die Polizei nahm den alkoholisierten Tatverdächtigen fest. Eine Ermittlungsrichterin am Amtsgericht Augsburg erließ Haftbefehl gegen den mutmaßlichen Täter. AZ