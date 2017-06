2017-06-14 16:06:24.0

Donauwörth Vollsperrung nach Unfall auf B2: Fünf Menschen verletzt

Auf der B2 kam es bei Asbach-Bäumenheim zu einem Unfall mit zwei Autos. Fünf Menschen wurden teils schwer verletzt. Die B2 ist gesperrt, der Verkehr wird ab Mertingen umgeleitet.

Am Mittwochnachmittag hat es auf der B2 in Richtung Donauwörth einen schweren Unfall mit zwei Autos gegeben. Ein Auto überschlug sich und blieb auf dem Dach liegen, wie die Polizei auf Nachfrage mitteilt. Dabei wurden fünf Insassen aus beiden Autos wurden teils schwer verletzt und wurden in umliegende Krankenhäuser gebracht.

Die genauen Umstände und Details zum Unfallhergang sind bisher noch unklar. Rettungskräfte sowie Einsatzkräfte von Polizei und Feuerwehr sind vor Ort regeln den Verkehr. Es gibt eine Vollsperrung. Schon kurz nach dem Unfall hat sich ein Rückstau gebildet, der Verkehr wird mittlerweile ab der Ausfahrt Mertingen umgeleitet. AZ/zian