2017-05-13 22:51:23.0

Bundesliga FC Ingolstadt steigt ab

Ingolstadt muss absteigen. Das Rennen um den Platz in der Relegation bleibt ebenso offen wie der Kampf um die Qualifikation für die Europapokal-Wettbewerbe.

Der FC Ingolstadt steht nach Darmstadt 98 als zweiter Absteiger aus der Fußball-Bundesliga fest. Das 1:1 beim SC Freiburg war für das Team von Trainer Maik Walpurgis im Kampf um den Klassenverbleib zu wenig, weil auch die Konkurrenz punktete.

FC Augsburg: Immer noch Abstiegssorgen

Der Hamburger SV rettete spät ein 1:1 beim FC Schalke 04, der FSV Mainz 05 bezwang Eintracht Frankfurt nach 0:2-Rückstand noch 4:2. Der FC Augsburg, der Borussia Dortmund ein 1:1 abrang, und der VfL Wolfsburg, der 1:1 gegen Borussia Mönchengladbach spielte, könnten wie der HSV und Mainz am letzten Spieltag in einer Woche noch den Relegationsplatz belegen.

ANZEIGE

Im Kampf um die Europa-League-Ränge verspielte der 1. FC Köln beim 2:2 in Leverkusen eine 2:0-Führung. Hertha BSC gewann in Darmstadt mit 2:0. Werder Bremen kassierte daheim ein 3:5 gegen Hoffenheim. Im spektakulären Spitzenspiel gewann der FC Bayern 5:4 in Leipzig.

FC Augsburg - Borussia Dortmund 1:1 (1:1)

Für die Dortmunder geht das Zittern um Platz drei weiter, für Augsburg sind die Abstiegssorgen noch nicht gebannt. Alfred Finnbogason (29.) brachte die Gastgeber in Führung, doch Pierre-Emerick Aubameyangs 29. Saisontor besiegelte die Punkteteilung (32.). Damit können die Augsburger noch auf den Relegationsplatz rutschen. Dortmund ist als Dritter vor dem letzten Spieltag wieder punktgleich mit Hoffenheim.

SC Freiburg - FC Ingolstadt 1:1 (1:1)

Das Remis in Freiburg reichte den Ingolstädtern nicht, um ihre Mini-Chance auf den Klassenverbleib zu wahren. Dario Lezcano glich in der 43. Minute zwar den SC-Führungstreffer von Maximilian Philipp aus, aber der Punkt war am Ende für die Gäste zu wenig. Weil auch die Konkurrenz punktete, ist der FCI sicher abgestiegen. Freiburg liegt weiter auf Kurs Europa League.

FC Schalke 04 - Hamburger SV 1:1 (1:0)

Pierre-Michel Lasogga hat den HSV mit seinem Ausgleich in der Nachspielzeit zumindest vor dem direkten Abstieg bewahrt. Guido Burgstallers Kopfballtor (25.) reichte den Schalkern nicht, um zumindest das letzte Heimspiel ihrer verkorksten Saison zu gewinnen.

FSV Mainz 05 - Eintracht Frankfurt 4:2 (0:1)

Mit einer tollen Aufholjagd machten die Mainzer den Klassenerhalt dank des Torverhältnisses so gut wie perfekt. Nach Toren von Branimir Hrgota (42.) und Haris Seferovic (50.) für die Frankfurter schien das Zittern der Rheinhessen weiterzugehen. Doch Jhon Cordoba (60.), Stefan Bell (62.), Yoshinori Muto (76.) und Pablo De Blasis (90./Foulelfmeter) brachten mit ihren Treffern die stürmisch bejubelte Wende.

VfL Wolfsburg - Borussia Mönchengladbach 1:1 (0:1)

Torjäger Mario Gomez hat dem VfL Wolfsburg zwar wieder einen Punkt gerettet, aber jetzt geht es ins Endspiel um den Relegationsplatz nach Hamburg. In einer schwachen Partie traf der Angreifer in der 58. Minute. Jannik Vestergaard (24.) hatte die Gladbacher in Führung gebracht, das Unentschieden hilft der Borussia im Rennen um einen Europacup-Platz kaum weiter.

Bayer Leverkusen - 1. FC Köln 2:2 (0:1)

Ihre Alptraum-Saison konnten die Leverkusener auch nicht durch einen Sieg im Rhein-Derby schönen. Trotz klarer Überlegenheit der Werkself jubelten zunächst die Gäste nach Toren von Milos Jojic (14.) und Lukas Klünter (49.). Stefan Kießling (60.) und Joker Joel Pohjanpalo (71.) retteten immerhin noch das Remis für Bayer und versetzten den Europapokal-Träumen des Erzrivalen einen Dämpfer.

RB Leipzig - FC Bayern München 4:5 (2:1)

Im tabellarisch bedeutungslosen Spitzenspiel wollten beide Teams schon Zeichen für die Zukunft setzen. Die Leipziger schienen nach Toren von Marcel Sabitzer (2.), Timo Werner (29./Foulelfmeter/65.) und Yussuf Poulsen (47.) schon der Sieger zu sein. Doch die Münchner kamen durch Robert Lewandowski, der seine Saisontore 29 und 30 (17., Handelfmeter/84.) erzielte, sowie Thiago (60.) David Alaba (90.+1) und Arjen Robben (90.+5) doch noch zum Erfolg.

SV Darmstadt 98 - Hertha BSC 0:2 (0:2)

Nach zuletzt neun Niederlagen beendeten die Berliner beim Schlusslicht ihre rabenschwarze Auswärtsserie. Gegen die bereits abgestiegenen Darmstädter reichten die Tore von Salomon Kalou (14.) und Jordan Torunarigha (28.). Der Hauptstadt-Club steht damit ganz dicht vor dem Sprung in die Europa League.

Werder Bremen - 1899 Hoffenheim 3:5 (0:3)

Nach der großartigen Rückrunden-Serie geht den Bremern die Luft aus. Adam Szalai (7.), Andrej Kramaric (11./49.), Steven Zuber (40.) und Ermin Bicakcic (52.) wahrten mit ihren Treffern die Chance der Kraichgauer auf die direkte Champions-League-Qualifikation. Für Bremer Ergebniskosmetik sorgten Theodor Gebre Selassie (59.), Philipp Bargfrede (86.) und Robert Bauer (90.+1). dpa

Daten und Fakten zum 33. Spieltag

Infos des DFB zum Spieltag