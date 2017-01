2017-01-05 07:13:00.0

Finanzen 15 Jahre Euro: Was von der D-Mark bleibt

Im Januar 2002 schlug die Stunde der neuen Währung: Für die D-Mark kam der Euro. Wie die D-Mark heute betrachtet wird und welche Erinnerungen bleiben. Von Elisa-Madeleine Glöckner

Wie viel wert sind 70 Deutsche Mark? Zunächst einmal nichts, sagt Alexandra Behr von der Friedberger Buchhandlung Lesenswert und lacht. Eine Lektüre heutzutage mit Mark zu bezahlen, gehe in ihrem Geschäft nicht mehr. „Allerdings bieten viele Banken einen Währungstausch an“, sagt die Buchhändlerin. Je Euro bekommen Wechselwillige dort 1,95583 Mark. Umgerechnet gibt es also für die 70 Mark, die zuhause in der Schublade liegen, also 35,79 Euro. Damit ist die Mark noch genauso viel wert wie am 1. Januar 2002, als eine deutsche zugunsten einer europäischen Währung wich. In diesem Jahr feiert der Euro 15. Geburtstag und gilt in mittlerweile 19 Staaten und für mehr als 337 Millionen Menschen als offizielles Zahlungsmittel. Zeit für eine Bilanz.

„Die Deutsche Mark war ein Stück Sicherheit“

Wie die Umfrage Eurobarometer“ der EU-Kommission im Spätherbst 2016 herausfand, befürworten nur knapp 60 Prozent der Europäer einen digitalen Binnenmarkt innerhalb der EU und eine „Europäische Wirtschafts- und Währungsunion mit einer gemeinsamen Währung. Horst Baumgartl gehört zu den übrigen 40 Prozent. Dementsprechend harsch fällt sein Urteil über den Währungswechsel aus: „Auf gut Deutsch gesagt: beschissen.“ Insbesondere in finanzieller Hinsicht, denn in seinem Umfeld findet der 66-Jährige einige Negativbeispiele für den Euro: Gerade ältere Menschen oder alleinerziehende Mütter hätten an der Umstellung zu knabbern, glaubt Baumgartl. „Die Deutsche Mark war ein Stück Sicherheit.“ Wohingegen der Euro zu gestiegenen Preisen geführt und einen teuren Lebensunterhalt begünstigt habe.

Einer vergleichbaren Auffassung ist Marcel Schneider. „Es wäre besser gewesen, bei nationalen Währungen zu bleiben.“ Die wirtschaftlichen Stärken der einzelnen Länder seien für ein gemeinschaftliches Zahlungsmittel zu unterschiedlich, meint der Informatikstudent. Auch er hat den Eindruck, dass vieles in den vergangenen 15 Jahren teurer geworden ist. „Das liegt aber nicht unbedingt am Euro selbst“, so der 22-Jährige. „Sondern vielmehr am normalen Kreislauf der Inflation.“

Die Umstellung war reine Gewohnheitssache

Die 19-jährige Leonie Schwiedel hält den Euro für eine gute Sache. „Er hat den Menschen in meinem Alter einen soliden Weg bereitet“, argumentiert die Germanistik-Studentin. „Heute können wir nach Spanien, Italien, Frankreich, Slowenien oder Lettland reisen, ohne Geld wechseln zu müssen.“ Zudem transportiere ein gemeinschaftliches Zahlungsmittel Einheit. Ein Vorteil, der sich auch auf kultureller Ebene abzeichne, denkt die 19-Jährige. „Ich bin nicht nur Deutsche, sondern in erster Linie Europäerin“, sagt Leonie Schwiedel. „Es mag zwar sein, dass sich seit 2002 viel verändert hat. Trotzdem werden offensichtliche Vorteile besonders von älteren Generationen ignoriert.“

Eine gespaltene Stimmung, wie sie auch im ortsansässigen Einzelhandel herauszulesen ist. Wie man sich dort an die D-Mark erinnert? Mei, sagt Alexandra Behr: „Man hing damals schon daran.“ Es habe eine Zeit gedauert, bis man sich an das neue Geld gewöhnt hatte. „Aber alle stellten sich die Umstellung viel schlimmer vor, als sie tatsächlich war“, sagt die Buchhändlerin. Die Preise seit der Einführung des Euro hätten sich in der Buchbranche nicht wesentlich verändert. „Erstaunlich“, findet sie. „Ein Wälzer im Hardcover hatte damals schon 49,95 Mark gekostet. Und heute liegt er in etwa zwischen 22 und 25 Euro.“ Im Alltagsbereich habe sie allerdings das Gefühl, dass sich die Preislage verschoben hat.

Was sie persönlich mit der Deutschen Mark verbindet? „Natürlich hatte es was, nach Österreich zu fahren und sein Geld in Schilling zu tauschen“, erzählt die Buchhändlerin. „Andererseits ist es praktisch, heute nicht mehr wechseln zu müssen.“ Dennoch bedauert Behr, dass der Euro Europa nur finanziell verbindet. „Im Endeffekt leben wir lediglich in einer Währungseinheit. Die kulturelle Wertegeschichte hängt noch nach.“

Der Mythos D-Mark

Manch einer hält am Mythos D-Mark fest, manch anderer gibt sich mit der Gegenwart zufrieden. Zur damaligen Zeit sei die Deutsche Mark sicherlich eine starke Währung gewesen, findet auch Hubert Schadl vom gleichnamigen Feinkostgeschäft in Friedberg. „Man erkennt es am starken Umlauf des Geldes“, findet der 67-Jährige. Umso bezeichnender ist es, dass viele Bürger immer noch Münzen oder Banknoten aus DM-Zeiten besitzen. Hubert Schadl hat zwar keine Mark mehr zuhause herumliegen, weiß allerdings von einigen, die das Zahlungsmittel „horten“, wie er sagt. Dagegen besitzt Euro-Kritiker Horst Baumgartl rund 50 Fünf-Mark-Stücke. „Das sind Liebhabermünzen“, erzählt er, „mit persönlichem Wert für mich.“

Und auch Leonie Schwiedel hat eine kleine Sammlung ihrer Eltern am Schreibtisch stehen. Marcel Schneider trägt sogar eine Münze in seinem Portemonnaie mit sich. „Aus nostalgischen Gründen“, so der Student.