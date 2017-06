2017-06-25 08:00:00.0

Friedberg 17-Jähriger stirbt nach Badeunfall am Friedberger Baggersee

Bei Einbruch der Dunkelheit wagte sich eine Gruppe Jugendlicher am Freitag noch in den Friedberger Baggersee. Ein 17-Jähriger ist dabei tödlich verunglückt. Die Kripo ermittelt.

Bei einem Badeunfall am Friedberger Baggersee ist am Freitag ein Jugendlicher gestorben. Laut Polizeiangaben wollte der 17-Jährige mit Freunden zu einer Insel im See schwimmen, als ihn die Gruppe nicht mehr sah.

Daraufhin alarmierten die Freunde gegen 21.30 Uhr die Einsatzkräfte. Wegen einer Geburtstagsfeier war die Station der Wasserwacht noch besetzt. Wie die Wasserwacht Friedberg berichtet, wurde sofort zusammen mit Badegästen der flache Bereich des Sees mit einer Menschenkette abgesucht.

Badeunfall am Friedberger Baggersee: 17-Jähriger in tiefem Wasser gefunden

Auch zwei Rettungstaucher waren im See im Einsatz. Die Suche habe sich aufgrund der Dämmerung und des steil abfallenden Ufers aber schwierig gestaltet.

Wie die Wasserwacht mitteilt, wurde der 17-Jährige nach zwölf Minuten in sieben Meter tiefem Wasser gefunden und ans Ufer gebracht. Zu diesem Zeitpunkt war auch ein Rettungshubschrauber gelandet.

Der 17-Jährige konnte aber nicht mehr gerettet werden, heißt es von der Polizei. Er starb nach dem Badeunfall noch in der Nacht im Krankenhaus.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen, um die genauen Gründe für das Unglück zu klären. sge