2017-06-25 12:15:00.0

Friedberg 17-Jähriger stirbt nach Unfall am Friedberger See - Kripo ermittelt

Ein 17-Jähriger ist nach einem Badeunfall im Friedberger See gestorben. Obwohl die Wasserwacht sofort nach ihm suchte, konnte er nicht gerettet werden. Die Kripo ermittelt. Von Sascha Geldermann und Eva Weizenegger

Ein 17-jähriger Jugendlicher wollte am Freitag nachts noch mit Freunden am Südufer des Friedberger Sees zu einer Insel schwimmen. Plötzlich war er untergegangen. Sofort wurden die Einsatzkräfte der Wasserwachtstation am See informiert, die nur 30 Sekunden nach Eingang der Meldung im Wasser waren. Trotz der schnell eingeleiteten Rettungsmaßnahmen starb der Jugendliche noch in der Nacht im Krankenhaus.

„Es war reiner Zufall, dass Mitglieder von uns dort eine private Geburtstagsparty gefeiert hatten“, berichtet Christoph Tränkner, der Vorsitzende der Friedberger Wasserwacht. Er lobt vor allem das Engagement der Badegäste, die sofort eine Menschenkette gebildet hatten und im Flachwasserbereich nach dem Jugendlichen suchten. „Das ist wirklich nicht normal, was die Badegäste hier geleistet haben“, so Tränkner.

Badeunfall am Friedberger See: Jugendlicher in tiefem Wasser gefunden

Von den Einsatzkräften der Wasserwacht waren auch zwei Mitglieder mit ihrer Tauchausrüstung im See. Sie hatten sich umgehend auf die Suche nach dem Vermissten gemacht, parallel dazu wurden weitere Kräfte zur Unterstützung angefordert. Die Suche gestaltete sich aufgrund der Dämmerung und dem steil abfallenden Ufer als schwierig. „Er ist bei diesen schlechten Bedingungen, also trübes Wasser und Dämmerung, nach zwölf Minuten in sieben Metern Tiefe dennoch sehr schnell gefunden worden“, berichtet Tränkner.

Auch der Rettungshubschrauber Christoph 40, die Feuerwehr Friedberg, Rettungsdienst, Polizei sowie weitere Fahrzeuge der Wasserrettung aus dem Landkreis Aichach-Friedberg und Augsburg machten sich auf den Weg, um die Friedberger Wasserwacht zu unterstützen. Der 17-Jährige konnte aber nicht mehr gerettet werden, heißt es von der Polizei. Unter laufender Reanimation wurde er ins Krankenhaus gebracht, wo er noch in der Nacht starb.

Kripo will genaue Gründe für Badeunfall klären

Zwei Personen der Gruppe, die sich noch auf der Insel befanden, wurden vorsorglich mit Rettungsbrettern an Land gebracht. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen, um die genauen Gründe für das Unglück zu klären.

Christoph Tränkner will sich nicht darauf festlegen, was die Ursache für den tragischen Unfall des 17-Jährigen war. Grundsätzlich empfiehlt er Badegästen, am See besonders vorsichtig zu sein. „Das gilt für alle Badeseen und nicht speziell für Friedberg“, betont Tränkner. Die Wasserwacht verweist stets zum Beginn der Badesaison auf die geltenden Baderegeln. Dazu gehört unter anderem, niemals alleine zu baden und sich ausreichend abzukühlen.

Auch auf Alkohol und andere Rauschmittel sollte verzichtet werden, wenn man vorhat, zum Schwimmen zu gehen. Tränkner richtet sich auch an Eltern von kleinen Kindern: „Lassen Sie ihre Kinder auch im Flachwasserbereich nicht aus den Augen.“