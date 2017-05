2017-05-09 14:49:45.0

Schlagertage Ansturm auf Friedberg: Tausende Fans im Schlagerfieber

Jürgen Drews, Mickie Krause, Vanessa Mai: Am Wochenende stehen die Größen der Schlagerszene in Friedberg auf der Bühne. Neben Unterhaltung erwartet die Gäste eine Überraschung. Von Felicitas Lachmayr

Am Freitag geht es los. Dann schallt Antonia aus Tirol mit ihrem knallroten Gummiboot über den Friedberger See, Jürgen Drews träumt auf der Bühne vom Bett im Kornfeld und Kerstin Ott singt von der, die immer lacht. Zum ersten Mal finden in Friedberg die Schlagertage statt. Insgesamt 4500 Gäste aus der ganzen Region werden am Freitag und Samstag erwartet. In einem beheizten Zelt nahe dem Friedberger See feiern sie zu den Liedern ihrer Stars. Unter den 18 Künstlern sind bekannte Schlagergrößen wie Jürgen Drews, Vanessa Mai, Mickie Krause oder Michelle, aber auch unbekanntere Musiker wie die Dorfrocker, Matti Valentino oder die Isarrider.

„Damit bieten wir eine gute Mischung und geben auch unbekannteren Künstlern eine Chance“, sagt André Meier, der für das Schweizer Veranstaltungsbüro MB Mountain Events GmbH arbeitet und die Schlagertage organisiert. „Die Stimmung soll sich steigern – von den kleineren zu den bekannten Musikern.“ Jeder Künstler stehe 30 bis 40 Minuten auf der Bühne und spiele seine größten Hits. Am Freitag könnten die Fans mit Ballermann-Feeling rechnen. „Das ist der Tag für das feierwütige Publikum“, betont der Schweizer. Am Samstag gehe es mit Volksschlagern etwas gemütlicher zu. „Aber wenn Vanessa Mai oder Antonia aus Tirol auf der Bühne stehen, wird auch da ordentlich gefeiert.“

ANZEIGE

Organisator hat schon mehrere Schlagerfestivals ausgerichtet

Und Meier weiß, wovon er spricht, denn er hat schon mehrere Schlagerfestivals, meist in der Schweiz, organisiert und mit vielen der auftretenden Künstlern zusammengearbeitet. Er selbst hört zwar am liebsten aktuelle Charts-Hits und bezeichnet sich nicht als den großen Schlagerfan. Aber genau diese Distanz ist für ihn ausschlaggebend für eine gelungene Veranstaltung. „Nur so kann ich das professionell machen. Als richtiger Schlagerfan wäre ich wie geblendet.“

Nach über einem halben Jahr Planung blickt Meier dem Start der Schlagertage mit Vorfreude entgegen. „Wir wollen den Leuten etwas Besonderes bieten“, sagt er. Es gehe nicht nur um die Künstler, sondern um die gesamte Atmosphäre. Vom Innen-Design des Zelts über die Bühnentechnik bis hin zum gastronomischen Angebot soll alles stimmen. So befindet sich im Zelt neben einer Bar auch eine Fotobox, in der die Fans ihre schönsten Momente kostenlos festhalten können.

Im Außenbereich des Zelts stehen den Besuchern sieben Street-Food-Stände zur Auswahl. Die Betreiber stammen alle aus Augsburg und Umgebung. „Die kulinarische Vielfalt schafft eine coole Atmosphäre“, sagt Meier.

Auch Besucher ohne Ticket können das kulinarische Angebot testen

Die Leute könnten mal raus aus dem Zelt und sich ein bisschen durchprobieren. Das Angebot steht nicht nur den Schlagerfans zur Verfügung, sondern auch Besuchern ohne Ticket, denn der Vorbereich ist für jedermann zugänglich. „So kann man auch nach einem Spaziergang am See kurz vorbeikommen und sich eine Kleinigkeit zu essen holen“, sagt Meier.

Ein kostenloser Shuttle-Service bringt die Besucher vom Park-and- Ride-Parkplatz Friedberg-West, von der Altstadt und vom Friedberger Bahnhof zum Schlagerzelt. Nach der Veranstaltung fährt ein zusätzlicher Shuttle-Bus auch zum Augsburger Hauptbahnhof.

Ein weiteres Angebot dürfte die Fans besonders freuen. Sowohl am Freitag als auch am Samstag haben sie die Möglichkeit, Autogramme ihrer Stars zu ergattern. In der Augsburger City-Galerie werden die Musiker jeweils am Nachmittag vor ihrem Auftritt ab 14 Uhr für Unterschriften zur Verfügung stehen. Und damit nicht genug: An beiden Veranstaltungsabenden ist eine Überraschung geplant. „Was genau passiert, wissen nur ganz wenige Eingeweihte“, sagt Meier schmunzelnd. „Ich verrate nur so viel: Die Überraschung trägt extrem viel zur Show bei und wird für noch mehr gute Laune sorgen.“

Lesen Sie auch:

Vanessa Mai, Michelle & Co: Diese Stars sind bei den Schlagertagen