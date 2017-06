2017-06-17 15:05:00.0

Friedberger See Badegäste blockieren Rettungswege in Friedberg

Polizei und Stadt kontrollieren am Friedberger See. Sie drohen Falschparkern mit Abschleppen. Außerdem werden Abstellflächen ausgeweitet. Von Ute Krogull

Die warmen Temperaturen haben ihre Schattenseiten. So beanstandete die Polizei Friedberg allein am Fronleichnamstag 13 Autos, die am Friedberger See die Rettungszufahrten behinderten. Der stellvertretende Dienststellenleiter Peter Zimmermann droht Falschparkern mit Geldbußen und Abschleppen. Probleme gibt es ihm zufolge an mehreren Seen im Bereich der PI Friedberg, die ausgewiesene Feuerwehr- und Rettungsdienstzufahrten haben. Neben dem Friedberger See auch der Mandichosee (Staustufe 23) und der Kissinger Auensee. Was droht Falschparkern hier?

35 Euro Strafe für Falschparker

Sofern nur einige wenige Autos im Bereich der Feuerwehrzufahrten geparkt sind, werden diese mit 35 Euro verwarnt und die Polizei klemmt ihnen ein Infoblatt mit den Regeln hinter den Scheibenwischer. Sollte durch Falschparker eine besondere Behinderung gegeben oder ein Durchfahren in beide Richtungen nicht mehr möglich sein, wird rigoros abgeschleppt.

Neben der Polizei wird auch der kommunale Verkehrsüberwachungsdienst das Einhalten des Haltverbots überwachen. Die Stadt Friedberg hat an der Seestraße eine weitere Wiese als Parkfläche zur Verfügung gestellt, um die Situation zu entschärfen.

Die Polizei bittet Badegäste um Folgendes:

Fahren Sie nach Möglichkeit mit dem Fahrrad an.

Beachten Sie die Haltverbote in der Seestraße.

Parken Sie ausschließlich an zulässigen Örtlichkeiten, auch wenn diese nicht direkt am See sind.

Zimmermann: „Diese Verhaltensregeln stellen einen gut gemeinten Appell an alle Badegäste für eigentlich selbstverständliches Verhalten dar und gelten auch an allen anderen Badeseen im Bereich der PI Friedberg.“ Die Parkplatznot am Friedberger See sei oft groß. Bei Unfällen und anderen Notfällen zähle jede Minute. Daher solle das Halte- (und Park-)verbot in der Seestraße die schnelle und reibungslose Anfahrt von Not- und Rettungsdiensten gewährleisten.