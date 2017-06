2017-06-24 11:30:14.0

Friedberg Badeunfall am Friedberger Baggersee: Jugendlicher stirbt

Bei Einbruch der Dunkelheit wagte sich eine Gruppe Jugendlicher am Freitag noch in den Friedberger Baggersee. Ein Jugendlicher ist dabei tödlich verunglückt.

Wie die Polizei berichtet, ist am Freitag ein Jugendlicher bei einem Badeunfall am Friedberger Baggersee gestorben. Eine Gruppe von Jugendlichen badete am Abend im See, als einer von ihnen vermisst wurde.

Gegen 21.30 Uhr gab es deswegen einen Wasserrettungseinsatz. Nach Angaben der Polizei kam die Hilfe aber zu spät: Der Jugendliche war beim Baden tödlich verunglückt.

Kriminalpolizei ermittelt nach Badeunfall am Friedberger Baggersee

Die Kriminalpolizei ermittelt nun die näheren Umstände. Die Polizei möchte zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht mehr Details veröffentlichen. Mehr Informationen sollen im Laufe des Samstags folgen. AZ