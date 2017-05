2017-05-26 07:08:00.0

Friedberg Es ist offiziell: Friedberger Schlagertage finden 2018 wieder statt

5000 Besucher feierten im Zelt am Friedberger See. Jetzt steht fest: Nächstes Jahr im Mai findet das Festival wieder statt. Die ersten Künstler stehen bereits fest. Von Felicitas Lachmayr

Jetzt ist es offiziell. Nach einem gelungenen Start werden die Friedberger Schlagertage nächstes Jahr zum zweiten Mal aufgelegt. Am Freitag, 11. Mai und Samstag, 12. Mai 2018 heißt es wieder rauf auf die Bänke und Hände in die Höhe, wenn Hits wie „Anton aus Tirol“ oder „So ein Tag, so wunderschön wie heute“ durch das beheizte Zelt am Friedberger See schallen. Das dürfte Schlagerfans freuen. Denn das Festival war mit 18 Künstlern, darunter Größen wie Jürgen Drews, Mickie Krause, Michelle oder Vanessa Mai und knapp 5000 Besuchern ein voller Erfolg.

Auch nächstes Jahr werden wieder zahlreiche bekannte Künstler für gute Stimmung sorgen. Zwei stehen schon fest. Am Freitag wird Schlagerkanone DJ Ötzi den Besuchern ordentlich einheizen. Am Samstag steht Voxxclub auf der Bühne. Die fünfköpfige Boygroup in Lederhosen gründete sich 2012 in München und wurde mit einer Coverversion des Songs „Rock mi“ über den Videokanal Youtube bekannt. „Wir hatten dieses Jahr schon so viele gute Künstler mit dabei, dass es schwierig wird, die noch zu toppen“, sagte André Meier vom Schweizer Veranstaltungsbüro MB Mountain Events bei der Pressekonferenz. Aber er habe schon einige Musiker im Auge. „Ich bin mit einem sehr bekannten Star der Szene im Gespräch“, betonte er. Mehr wolle er aber noch nicht verraten.

Mehr Sicherheit für Fußgänger bei den nächsten Friedberger Schlagertagen

Am Ablauf der Schlagertage wird sich wenig ändern. Das Zelt öffne wieder ab 15 Uhr, die ersten Künstler spielten ab 16.30 Uhr, erklärte André Meier. Auch den Shuttle-Service werde es wieder geben. „Der wurde super angenommen “, bestätigte Bürgermeister Roland Eichmann. Dadurch habe es keinerlei Probleme mit dem Verkehr gegeben. Eines werde sich im nächsten Jahr allerdings ändern. „Wir werden mehr Platz und Sicherheit für die Fußgänger schaffen“, beteuerte Eichmann. Dafür werde das Zelt weiter von der Straße entfernt platziert. Außerdem sollen Schwellen Autofahrer zum langsam Fahren bewegen.

Auch um eine Verbesserung der sanitären Anlagen sei man bemüht, erklärte Meier. Aufgrund fehlender Wasseranschlüsse standen den Besuchern dieses Jahr lediglich Dixie-Klos zur Verfügung. „Wir würden nächstes Jahr lieber Toilettenwagen aufstellen“, sagte Meier. Aber dafür müsse erst die nötige Infrastruktur geschaffen werden. Eichmann zeigte sich offen. „Die Stadt wird prüfen, in wie weit das möglich ist“, sagte er. Aber man wolle keinen festen Platz für Großveranstaltungen am See installieren.

Der Außenbereich des Zeltes werde mit zusätzlichen Essensständen und Sitzmöglichkeiten vergrößert, erklärte Meier. Wie dieses Jahr sei er auch für Besucher ohne Ticket zugänglich. Im Inneren des Zeltes plant Meier ebenfalls kleine Veränderungen. So werde der VIP-Bereich nicht mehr seitlich, sondern zentraler zur Bühne stehen. Auch die Absperrungen würden anders angeordnet. „Ich habe schon ein paar Ideen, aber genaue Pläne zur Umsetzung gibt es noch nicht“, sagte Meier. Neu ist auch die Einteilung in einen silbernen und goldenen VIP-Bereich. Mit beiden Tickets können die Gäste direkt am Zelt parken und sitzen erhöht mit freiem Blick auf die Bühne. Besitzer des goldenen Tickets haben außerdem Zugang zum Backstagebereich der Künstler.

Tickets kosten zwischen 49 und 250 Euro pro Abend

Insgesamt bleiben die Ticketpreise gleich. So kosten Tagestickets je nach Kategorie zwischen 49 Euro und 99 Euro, das silberne VIP-Ticket 160 Euro, das goldene 250 Euro pro Abend. Allerdings gibt es voraussichtlich für die kommenden zwei Monate einen Frühbucherrabatt. Dann sind Stehplatz-Tickets schon ab 35 Euro, Sitzplätze ab 63 Euro erhältlich.

Unter www.schlagertage.de und an den Vorverkaufsstellen im Schwabencenter in Augsburg sowie im City Center in Gersthofen gibt es Karten für die Friedberger Schlagertage.

