2016-12-27 12:34:09.0

Augsburg/Friedberg Friedberger verteilt Kleidung an Obdachlose - und sieht viel Leid

Die Zahl der Obdachlosen in Augsburg steigt. Der Friedberger Robert Höck begann nach einer Verwechslung Kleidung und Decken zu verteilen. Was er dabei alles erlebt.

Robert Höck ist ein gestandener Handwerker, den so leicht nichts umhaut. Als der Friedberger das erste Mal mit einem Kofferraum voller Anoraks und Decken auf den Vorplatz des Oberhauser Bahnhofs fuhr, wollte er aber am liebsten nicht aussteigen. Die Szene aus Drogenabhängigen und Alkoholikern war ein Schock für ihn. Als er sich dann doch hinaus wagte, erlebte er Begegnungen, die sich schwer vorstellen kann, wer immer wieder von einem der größten sozialen Brennpunkte Augsburgs liest.

Höck, der Kleidung und Isomatten, aber auch Toilettenartikel und Futter für die Hunde der Menschen verteilt, erzählt: „Alle sind freundlich und sehr dankbar, niemand irgendwie aufdringlich.“ Viele Menschen unterstützen ihn inzwischen bewusst mit ihren Spenden – aber Auslöser der erfolgreichen Aktion war eine Verwechslung.

Hilfe für Obdachlose begann mit einer Verwechslung

Im vergangenen Jahr arbeitete Höck, dem eine Metallbaufirma gehört, auf einer Baustelle Auf dem Kreuz in Augsburg. Eines Mittags ging er mit seinen Gesellen dort zum Essen in ein Gebäude, das er für eine Wirtschaft hielt. Erst als ihm jemand erklärte, dass er hier für die Butterbreze nichts zahlen müsse, fiel ihm auf, wo er hingeraten war: die Wärmestube für Obdachlose des Sozialverbandes SKM.

„Da bin ich das erste Mal drauf gekommen, dass es so etwas gibt“, gesteht er. In Friedberg ist Obdachlosigkeit wie in den meisten Städten des Speckgürtels kein großes Thema. Es gibt Unterkünfte für Menschen ohne Wohnsitz, doch auf den Straßen und in den Parks sind Obdachlose und Bettler so gut wie nie zu sehen.

Ein Jahr später erinnerte Höck sich aber wieder an diese Menschen. Es wurde kalt. „Und ich weiß, wie eisig es auf einer Baustelle im Winter sein kann.“ Er fühlte mit den Obdachlosen. „Das sind arme Hunde.“ Er startete seine Sammlung. Die Menschen zeigten sich spendabel, viele lobten im Internet, „dass auch mal jemand was für Deutsche tut“.

Vom SKM erhielt er eine Liste der Brennpunkte Augsburgs: Oberhauser Bahnhof, Wertachbrücke, Dieselbrücke, Kö, Holzbachstraße. Ein kleines Team unterstützt ihn, darunter seine Frau sowie die Immobilienmaklerin Petra Gerber. Er hat sogar eine Facebook-Seite ins Leben gerufen (Private Obdachlosenhilfe Friedberg). „Saukalt, und viele warme Sachen ausgegeben“, postet er da zum Beispiel. Vor Weihnachten waren er und andere Helfer fast jeden Tag unterwegs.

Der Friedberger erfährt von bewegenden Schicksalen

Höck erlebt vieles, was zu Herzen geht. „Da kommt eine junge Frau und bittet um Handschuhe, weil man ihre gestohlen hat.“ Der 49-Jährige sieht die Situation derer, die völlig abgestürzt sind, realistisch. Viele, glaubt er, werden es nie aus dieser Situation herausschaffen. Eine verwirrte Frau kam zum Beispiel und bat um Baumaterial. Sie müsse sich eine Unterkunft bauen ...

Doch er zitiert, obwohl er eigener Aussage zufolge „nicht besonders religiös“ ist, einen Satz aus dem Matthäus-Evangelium: „Was ihr dem geringsten meiner Brüder angetan habt, das habt ihr mir angetan.“ Inzwischen ist er auch in der Friedberger Obdachlosenunterkunft aktiv. Irgendwann nämlich las er in seiner Heimatstadt einen jungen Mann auf, durchgefroren, hungrig, ohne Geld, der Pass gestohlen.

Der lebt inzwischen in dem Gebäude in der Birkenau in Friedberg-West, das die Stadt für Obdachlose bereit hält. Höck schaut ab und zu nach ihm, glaubt: „Der Mann hat Potenzial.“ Auch wenn er erst vor Kurzem aus dem Gefängnis entlassen wurde.

Ab Januar wird die Unterkunft in Friedberg stundenweise von einem Sozialarbeiter des SKM betreut. 15 000 Euro im Jahr lässt die Stadt sich dieses Pilotprojekt kosten. Denn hier wie in Augsburg weiß man: Mit der Verschärfung der Lage auf dem Wohnungsmarkt nimmt das Problem Obdachlosigkeit zu, und die psychischen Schwierigkeiten der Menschen werden größer. »Kommentar

Kontakt:

Facebook: Private Obdachlosenhilfe Friedberg,

E-Mail: hoeckr@web.de

Bitte keine Kleidung ohne Absprache abgeben!