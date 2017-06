2017-06-05 17:51:00.0

Friedberg Landwirt hält Phosphorgranate für Dose - bis sie sich entzündet

Er hielt den Gegenstand auf seinem Feld für eine zerbeulte, alte Dose und nahm sie mit nach Hause - doch tatsächlich handelte es sich um eine Phosphorgranate aus dem Weltkrieg.

Was der Landwirt für eine verbeulte Dose hielt, die er Mitte April auf seinem Feld gefunden und nach Hause genommen hatte, entpuppte sich jetzt als hochgefährlich. Am Samstagnachmittag entzündete sich die Dose plötzlich selbst auf dem Bauernhof, weshalb der Landwirt diese in einen Eimer mit Wasser legte und bei der Polizei um die „gelegentliche Abholung“ des Fundes bat.

Die sofort anrückende Streife stellte fest, dass es sich um eine Phosphorgranate aus dem Zweiten Weltkrieg handelte, die schließlich vom Kampfmittelräumdienst abgeholt und unschädlich gemacht wurde. Zu einem Schaden war es nicht gekommen. Besser wäre natürlich gewesen, wenn sich der Landwirt unmittelbar nach dem Fund gemeldet hätte, so die Polizei.