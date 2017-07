2017-07-19 10:51:00.0

Friedberg Live-Musik und Cocktails: Das erwartet Besucher beim Südufer-Festival

Das Open-Air am Friedberger See lockt am Wochenende mit sommerlicher Atmosphäre und internationalen Bands. Wir geben einen Überblick über Bands, Ticketerwerb und Wetteraussichten. Von Felicitas Lachmayr

In zwei Tagen ist es so weit. Dann wird am Friedberger See nicht nur gebadet, sondern auch getanzt und gefeiert. Denn beim Südufer-Festival stehen 20 regionale und internationale Bands auf der Bühne. Zu hören gibt es von Indie über Pop und Hip Hop auch Elektro. Gespielt wird auf zwei Bühnen. Wer also das sonnige Wochenende zu Live-Musik am See genießen möchte, sollte das Festival nicht verpassen.

Bands: Headliner sind am Freitag Claire aus München, am Samstag die israelische Folk-Pop-Band Lola Marsh. Daneben sind die beiden Augsburger Gruppen Endlich Blüte und Adulescens zu hören. Auch die Indie-Band Pardon Ms. Arden und die Musiker der österreichischen Band Nihils präsentieren ihre Songs. Ein Highlight unter den zahlreichen DJs, die auf der kleinen Bühne im Wasser auflegen, ist der schwedisch-iranische DJ Aril Brikha.

Einlass: Das Festival beginnt am Freitag, 21. Juli, um 14 Uhr, am Samstag, 22. Juli, um 13 Uhr. Die Bands spielen jeweils bis 0 Uhr. Am Eingang werden die Tickets gegen Festivalbändchen ausgetauscht. Glasflaschen, Klappstühle oder alkoholische Getränke dürfen nicht mit auf das Gelände.

Anfahrt: Am einfachsten erreicht man das Festival mit der Straßenbahn oder dem Zug. Denn vom P+R-Parkplatz in Friedberg West oder vom Bahnhof kann man zu Fuß laufen. Zwar sind ausreichend Parkplätze vorhanden, Besucher werden aber gebeten, am besten mit dem Fahrrad zu kommen.

Essen: Neben dem Kiosk am See, der zusätzliche Getränke ausschenkt, gibt es sechs Stände auf dem Gelände. Angeboten werden süße und deftige Speisen, darunter Beach-Food aus aller Welt. Zur Abkühlung gibt es nicht-alkoholische Getränke, aber auch Bier und Cocktails auf Sektbasis. Schnaps ist auf dem Festivalgelände verboten.

Shuttlebusse: Busse fahren an beiden Festival-Tagen jeweils um 22.15 Uhr und 0.15 Uhr und verkehren auf zwei Routen. Einmal geht es vom Festivalgelände über den Volksfestplatz nach Wulfertshausen, Haberskirch, Stätzling und Derching. Die zweite Busstrecke verläuft vom Festivalgelände über den Friedberger Bahnhof nach Rederzhausen, Ottmaring, Bachern, Rohrbach, Rinnenthal, Harthausen, Paar und Hügelshart.

Tickets: Eintrittskarten gibt es online unter www.suedufer-festival.de oder an den Vorverkaufsstellen im Friedberger Bürgerbüro, im Jugendzentrum, im Samok, in der Tanzschule Dance and More, an den Seekiosken sowie beim Wasserskilift am Friedberger See. Ein Tagesticket bekommt man für 11 Euro, der Eintritt für beide Tage kostet 19,25 Euro. Außerdem gibt es für einen kleinen Aufpreis auch Tickets an der Abendkasse.

Wetter: Das Festival findet bei jedem Wetter statt.