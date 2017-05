2017-05-12 17:47:13.0

Friedberg Los geht's! Die Schlagertage in Friedberg haben begonnen

Die Schlagertage in Friedberg haben am späten Freitagnachmittag begonnen. Das Zelt füllte sich schnell - auch die Stimmung ließ nicht lange auf sich warten.

Sängerin Carina sorgte am Freitagnachmittag für Stimmung auf den Schlagertagen in Friedberg.

Los geht's mit den Schlagertagen in Friedberg: Insgesamt 4000 Besucher werden am Freitag und Samstag erwartet. Am Eröffnungsnachmittag standen hunderte Fans vor dem Einlass Schlange. Viele kamen in Tracht und brachten zum Startschuss beste Laune mit.

Startschuss für die Schlagertage in Friedberg

Das für 2000 Personen ausgelegte Zelt füllte sich zügig, während Bands wie die Isarrider und Carina, bekannt aus der Sendung "Dahoam is dahoam", ihre Songs zum Besten gaben. Wer schon da war, schunkelte sofort mit.

So zum Beispiel Birgit Frank aus Schwabmünchen. Sie feierte gleich zum Startschuss mit ihrer Tochter im Zelt - von außen klassisches Bierzelt, von innen gemütliche Disko. "Wir nehmen mit, was geht", haben sich Mutter und Tochter für die Schlagertage in Friedberg vorgenommen.

Vor dem Zelt wurden sieben Street-Food-Stände aufgebaut. Am Freitagnachmittag griffen viele auf das Angebot zurück - und stärkten sich für den anstehenden Partyabend.

Schlagertage in Friedberg mit Mickie Krause, Jürgen Drews und mehr

Am Freitag stehen Mickie Krause, Jürgen Drews, Kerstin Ott, Carina, Sanny, die Isarrider, Mark Sander, die DDC Dancecrew und Brasseroni auf der Bühne.

Am Samstag spielen Vanessa Mai, Michelle, Antonia aus Tirol, die jungen Zillertaler, Matty Valentino, Marlen Billii, Vanessa Grand, die Dorfrocker, Andreas Hasreiter, die DDC Dancecrew und Brasseroni. Moderiert wird das Festival von Günther Sturm, Daniela Bolleininger und Felix Vetter. lac/AZ

Schlagertage in Friedberg: Die ersten Bilder Los geht's! Die Schlagertage in Friedberg haben begonnen. Foto: Fred Schöllhorn

