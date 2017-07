2017-07-14 12:34:00.0

Mering Ludwig Leuchten schließt seine Fertigung in Mering

80 Mitarbeiter sind betroffen. Das Unternehmen will seine Produktionskapazitäten bündeln und in seinem Werk in Bergen bei Dresden konzentrieren. Von Philipp Schröders

Für die Mitarbeiter ihre Familien und Freunde ist es eine erschütternde Nachricht. Am Freitag verkündete die Geschäfstführung von Ludwig Leuchten, dass sie die Fertigung am Stammsitz in Mering schließen wird. Davon betroffen sind rund 80 Mitarbeiter in der Marktgemeinde.

Das Unternehmen will zum Jahresende seine Produktionskapazitäten bündeln und in seinem Werk in Bergen bei Dresden konzentrieren. Geschäftsführer Florian Möckel erklärt den Schritt mit dem zunehmenden Kostendruck in der Branche, der vorwiegend durch Billigimporte aus Fernost verursacht wird und bereits Wettbewerber zu ähnlichen Schritten veranlasst hat. "Wir können durch die Konzentration auf einen Standort künftig noch effizienter fertigen und nur so weiterhin eine qualitätsvolle Produktion made in Germany garantieren", sagt er.

Ludwig Leuchten stand bereits kurz vor der Insolvenz

Anfang 2014 stand Ludwig Leuchten bereits kurz vor der Insolvenz. Das Unternehmen nutzte jedoch die Möglichkeit des Schutzschirmverfahrens, das überlebensfähigen Unternehmen bei drohender Insolvenz eine Chance zur Sanierung geben soll. Damals wurde ein Sanierungskonzept mit einem Maßnahmenkatalog vorgelegt. Insgesamt 67 Mitarbeiter in Mering und 13 in Bergen entließ die Firma. Im Januar 2015 war das Schutzschirmverfahren offiziell abgeschlossen. Das Unternehmen hatte sein Geschäftsmodell neu ausgerichtet und die Negativentwicklung dadurch umkehren können. Das Unternehmen hat den Fokus seitdem stärker auf die Bereiche Sonderleuchten und Nischenprodukte gelegt. Aber auch das Standardgeschäft sei nach wie vor eine wichtige Säule.

Der Leuchtenspezialist macht heute etwa die Hälfte seines Umsatzes mit speziellen Lichtlösungen bei Großprojekten sowie mit Leuchten zur Oberflächenkontrolle in der Automobilindustrie oder mit Reinraumleuchten. So könne Ludwig Leuchten den Preisverfall im Standardgeschäft, der vor allem durch den aggressiven Wettbewerb mit Produzenten aus Asien verursacht wird, abfedern, heißt es in einer Mitteilung des Unternehmens. Doch der Markt sei nach wie vor unter Druck. Deutlich höhere Entwicklungskosten, eine steigende Produktvielfalt und aufwendige Vertriebsanstrengungen seien nötig, um zu bestehen.

Ludwig Leuchten will Produktionskapazitäten verlagern

In diesem schwierigen Umfeld habe sich zuletzt gezeigt, dass die von Ludwig Leuchten eingeleiteten Schritte noch nicht in dem Maße greifen, wie es für eine erfolgreiche Unternehmensentwicklung erforderlich wäre. Selbst eine längere Phase der Kurzarbeit konnte nicht die nötige Entspannung bringen. Daher hat sich die Geschäftsführung nun zu dem weiteren Restrukturierungsschritt entschieden. "Es fällt uns nicht leicht, unseren traditionsreichen Fertigungsstandort in Mering aufzugeben", sagt der weitere Geschäftsführer Erich Ludwig. "Aber um unsere Neuausrichtung konsequent weiterzuführen, ist es unerlässlich, dass wir die Kapazitäten an die Marktgegebenheiten anpassen."

Ludwig Leuchten wird in den nächsten Wochen mit den Arbeitnehmern über eine einvernehmliche Lösung verhandeln, heißt. Parallel ist man dabei, Produktionskapazitäten Schritt für Schritt in das Werk nach Bergen zu verlagern. So wird die Fertigung auch während des Umzugs der Maschinen und Anlagen reibungslos ablaufen. Am Hauptsitz in Mering werden weiterhin die Verwaltung mit Marketing, Vertrieb und Innendienst sowie die Produktentwicklung und Konstruktion ihren Sitz haben. Die frei werdenden Flächen in Mering sollen an andere Gewerbetreibende vermietet werden.